Зеленський вітає перемогу "Студентського списку" на виборах у Сербії: Нова сторінка історії країни
Президент Володимир Зеленський привітав Сербію з перемогою Студентського списку на парламентських виборах і висловив сподівання на розвиток відносин країни з європейською спільнотою.
Про це глава держави повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Відбулись зміни у Сербії – перемога Студентського списку, і це очевидно нова сторінка історії країни та народу. Бажаємо Сербії успіхів, реального розвитку і теплих відносин із європейською спільнотою.
Ми в Україні дякуємо Сербії за повагу до нашого народу та держави, нашої незалежності. І завжди радіємо нашим спільним результатам – усьому, що зміцнює наші суспільства та додає людям можливостей. Готові й надалі збільшувати нашу співпрацю, і хай усі добрі надії людей у Сербії будуть реалізовані!" - зазначив він.
Що передувало
- Нагадаємо, що 27 вересня, президент Сербії Александар Вучич подав у відставку з посади та заявив про намір взяти участь у майбутніх парламентських виборах.
- За попередніми даними, Студентський список набрав 52,9% голосів на виборах. Об’єднана Сербія експрезидента Александара Вучича, отримує 38,8% голосів.
- Вучич визнав поразку своєї партії на дострокових парламентських виборах у Сербії.
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