Зеленський вітає перемогу "Студентського списку" на виборах у Сербії: Нова сторінка історії країни

Президент Володимир Зеленський привітав Сербію з перемогою Студентського списку на парламентських виборах і висловив сподівання на розвиток відносин країни з європейською спільнотою.

Про це глава держави повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Відбулись зміни у Сербії – перемога Студентського списку, і це очевидно нова сторінка історії країни та народу. Бажаємо Сербії успіхів, реального розвитку і теплих відносин із європейською спільнотою.

Ми в Україні дякуємо Сербії за повагу до нашого народу та держави, нашої незалежності. І завжди радіємо нашим спільним результатам – усьому, що зміцнює наші суспільства та додає людям можливостей. Готові й надалі збільшувати нашу співпрацю, і хай усі добрі надії людей у Сербії будуть реалізовані!" - зазначив він.

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Що передувало

Нагадаємо, що 27 вересня, президент Сербії Александар Вучич подав у відставку з посади та заявив про намір взяти участь у майбутніх парламентських виборах.

За попередніми даними, Студентський список набрав 52,9% голосів на виборах. Об’єднана Сербія експрезидента Александара Вучича, отримує 38,8% голосів.

Вучич визнав поразку своєї партії на дострокових парламентських виборах у Сербії.

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