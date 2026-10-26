Майбутній уряд Сербії планує скасувати постачання зброї до України й санкції проти РФ, - Reuters

Очільники "Студентського списку", який переміг на парламентських виборах у Сербії 25 жовтня, заявили, що майбутній уряд припинить експорт зброї до зон воєнних дій, зокрема продаж західним посередникам, які передають її Україні.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Що кажуть про зброю й Україну

За даними агентства, провідні кандидати "Студентського списку" заявили, що новий уряд "припинить усі експорти зброї з Сербії до зон воєнних дій", зокрема продаж західним посередникам, які передають зброю Україні.

Reuters нагадує, що колишній президент Александар Вучич підтримував тісні особисті зв'язки як з українським президентом Володимиром Зеленським, так і з російським диктатором Володимиром Путіним.

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Росія й санкції

Студентський рух заявив, що не планує приєднуватися до санкцій ЄС проти Москви через війну в Україні.

За даними агентства, новий уряд залежатиме від винятків із санкцій США, щоб підтримувати імпорт нафти, поки очікує продажу російської частки в енергетичній компанії NIS угорській MOL. NIS керує єдиним нафтопереробним заводом Сербії.

Російський "Газпром" також є найбільшим постачальником газу в Сербію: близько 2,2 млрд кубометрів на рік за цінами нижче ринкових. У "Студентському списку" заявили, що ця залежність не є геополітичним вибором, а гострою економічною необхідністю.

"Санкції з боку такої маленької країни, як Сербія, нічого не змінять для Росії, але символічно це буде дуже погано. Ми поважаємо Росію як велику державу, так і як нашого історично важливого партнера, а в багатьох випадках — захисника. У цьому плані (у зовнішній політиці країни) змін не буде", — заявив Представник "Студентського списку" Йово Бакич.

Щодо поставок російських енергоносіїв, від яких залежить Сербія, а також тиску з боку ЄС з метою відмови від них, Бакич зазначив: "Ми тут не для того, щоб догоджати іноземцям, а для того, щоб працювати в наших національних інтересах".

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Інші виклики для нової влади

Reuters також пише про проблеми, що стоять перед новою владою:

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