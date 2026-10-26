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Новини Санкції проти Росії Відносини України та Сербії Парламентські вибори у Сербії
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Майбутній уряд Сербії планує скасувати постачання зброї до України й санкції проти РФ, - Reuters

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Очільники "Студентського списку", який переміг на парламентських виборах у Сербії 25 жовтня, заявили, що майбутній уряд припинить експорт зброї до зон воєнних дій, зокрема продаж західним посередникам, які передають її Україні.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Що кажуть про зброю й Україну

За даними агентства, провідні кандидати "Студентського списку" заявили, що новий уряд "припинить усі експорти зброї з Сербії до зон воєнних дій", зокрема продаж західним посередникам, які передають зброю Україні.

Reuters нагадує, що колишній президент Александар Вучич підтримував тісні особисті зв'язки як з українським президентом Володимиром Зеленським, так і з російським диктатором Володимиром Путіним.

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Росія й санкції

Студентський рух заявив, що не планує приєднуватися до санкцій ЄС проти Москви через війну в Україні.

За даними агентства, новий уряд залежатиме від винятків із санкцій США, щоб підтримувати імпорт нафти, поки очікує продажу російської частки в енергетичній компанії NIS угорській MOL. NIS керує єдиним нафтопереробним заводом Сербії.

Російський "Газпром" також є найбільшим постачальником газу в Сербію: близько 2,2 млрд кубометрів на рік за цінами нижче ринкових. У "Студентському списку" заявили, що ця залежність не є геополітичним вибором, а гострою економічною необхідністю.

"Санкції з боку такої маленької країни, як Сербія, нічого не змінять для Росії, але символічно це буде дуже погано. Ми поважаємо Росію як велику державу, так і як нашого історично важливого партнера, а в багатьох випадках — захисника. У цьому плані (у зовнішній політиці країни) змін не буде", — заявив Представник "Студентського списку" Йово Бакич.

Щодо поставок російських енергоносіїв, від яких залежить Сербія, а також тиску з боку ЄС з метою відмови від них, Бакич зазначив: "Ми тут не для того, щоб догоджати іноземцям, а для того, щоб працювати в наших національних інтересах".

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Інші виклики для нової влади

Reuters також пише про проблеми, що стоять перед новою владою:

  • Косово. Студенти вважають його невіддільною частиною Сербії, а їхні кандидати називали його "тимчасово окупованою територією", яку можна реінтегрувати мирно; вони хочуть відмови від попередніх угод з Приштиною.
  • ЄС. Переговори про вступ значною мірою заблоковані через брак реформ; кандидати кажуть, що спершу треба зосередитися на внутрішніх реформах. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність підтримати реформи.
  • Корупція. Програма передбачає незалежний поліцейський підрозділ під контролем прокуратури та закон про походження активів.
  • Економіка. МВФ прогнозує зростання на 3% у 2026-му й 4% у 2027-му; інфляція у вересні становила 4,1%.

Також читайте: Сербія і Росія продовжили газову угоду до кінця року

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зброя (7319) допомога (8218) санкції (9736) Сербія (393)
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Топ коментарі
+8
Нігуя собі студенти - Вучич був якись поміркованіший
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26.10.2026 17:30 Відповісти
+4
У сербів усе, як заведено. Вони від москалів мало різняться.
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26.10.2026 17:32 Відповісти
+2
Ура, черговий "тоталітарний режим" скинуто, "демократія" перемогла...🤬
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26.10.2026 17:32 Відповісти

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