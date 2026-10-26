Бойцы 63-й ОМБр вывели 8 гражданских из Лимана и закрыли их собой от дрона. ВИДЕО

Военные 63-й бригады спасли восьмерых мирных жителей из Лимана: один из бойцов принял удар дрона на себя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе 63-й ОМБр.

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Двухдневная эвакуация из Лимана проходила под постоянными атаками российских дронов

Военнослужащие 63-й отдельной механизированной бригады Третьего армейского корпуса провели сверхсложную двухдневную операцию по эвакуации 8 гражданских лиц из-под вражеских обстрелов в Лимане.

Во время атаки вражеского FPV-дрона один из бойцов прикрыл своим телом гражданских от взрыва.

Операция началась после успешного выполнения бойцами 7-й роты 3-го механизированного батальона своей основной боевой задачи.

Узнав о заблокированных гражданских лицах, военные организовали спасательную миссию, которая длилась двое суток и проходила в условиях постоянных российских засад и непрерывных атак вражеских беспилотников.

На земле работала сводная ударно-поисковая группа, в которую вошли украинские защитники, а также французские и американские легионеры с псевдонимами Флеш, Ковбой, Спад, Чандра и Фанта.

С воздуха их действия координировала аэроразведка, которая прокладывала безопасные маршруты и предупреждала о вражеских засадах.

Логистику и сверхсложную переправу на бронемашинах MaxxPro обеспечили минометная батарея и подразделение НРК.

Во время атаки FPV-дрона военный прикрыл гражданских собственным телом

На завершающем этапе эвакуации группу обнаружил и атаковал российский FPV-дрон.

Один из военнослужащих принял удар на себя, прикрыв телом гражданских. Герой получил тяжелое ранение, однако спас жизни людей. Благодаря оперативным действиям разведвзвода раненого бойца удалось вовремя эвакуировать и оказать медицинскую помощь.

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Среди эвакуированных — трое людей в инвалидных креслах и тяжелораненый мужчина

Среди восьми спасенных были наиболее уязвимые местные жители:

пожилая женщина,

трое людей с инвалидностью в инвалидных креслах,

а также мужчина с тяжелым ранением ноги.

В настоящее время все они доставлены в безопасное место.

Официальная позиция Третьего армейского корпуса

"Эвакуация — это всегда шанс спасти жизнь. Ценой сверхчеловеческих усилий, здоровья, а порой и жизни наших воинов, мы вытаскиваем людей из самого ада. Третий армейский корпус в очередной раз настойчиво призывает граждан: уезжайте из прифронтовых населенных пунктов заблаговременно! Не ждите, пока спасение станет невозможным".

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