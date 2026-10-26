Бійці 63-ї ОМБр вивели 8 цивільних із Лиману і закрили їх собою від дрона. ВIДЕО

Військові 63-ї бригади врятували вісьмох цивільних із Лимана: один із бійців прийняв удар дрона на себе

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі 63 ОМБр.

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Дводенна евакуація з Лимана проходила під постійними атаками російських дронів

Військовослужбовці 63-ї окремої механізованої бригади Третього армійського корпусу провели надскладну дводенну операцію з евакуації 8 цивільних осіб з-під ворожих обстрілів у Лимані.

Під час атаки ворожого FPV-дрона один із бійців прикрив

собою цивільних від вибуху.

Операція розпочалася після успішного виконання бійцями 7-ї роти 3-го механізованого батальйону свого основного бойового завдання.

Дізнавшись про заблокованих цивільних, військові організували рятувальну місію, яка тривала дві доби і проходила в умовах постійних російських засідок та безперервних атак ворожих безпілотників.

На землі працювала зведена ударно-пошукова група, до якої увійшли українські захисники, а також французькі та американські легіонери на псевдо Флеш, Ковбой, Спад, Чандра та Фанта.

З неба їхні дії координувала аеророзвідка, яка прокладала

безпечні маршрути та попереджала про ворожі засідки.

Логістику та надскладну переправу на бронемашинах MaxxPro забезпечили мінометна батарея та підрозділ НРК.

Під час атаки FPV-дрона військовий прикрив цивільних власним тілом

На завершальному етапі евакуації групу виявив і атакував російський FPV-дрон.

Один із військовослужбовців прийняв удар на себе, прикривши тілом цивільних. Герой отримав важке поранення, проте зберіг життя людям. Завдяки оперативним діям розвідвзводу пораненого бійця вдалося вчасно евакуювати та надати медичну допомогу.

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Серед евакуйованих троє людей на кріслах колісних і тяжкопоранений чоловік

Серед вісьмох врятованих були найбільш вразливі місцеві жителі:

літня жінка,

троє людей з інвалідністю на кріслах колісних,

а також чоловік із важким пораненням ноги.

Наразі всі вони доправлені до безпечного місця.

Офіційна позиція Третього армійського корпусу

"Евакуація — це завжди шанс зберегти життя. Ціною надлюдських зусиль, здоров'я, а часом і життя наших воїнів, ми витягуємо людей із самого пекла. Третій армійський корпус вкотре наполегливо закликає громадян: виїжджайте з прифронтових населених пунктів завчасно! Не чекайте, поки порятунок стане неможливим".

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