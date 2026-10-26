Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации до 29 января 2027 года

26 октября президент Владимир Зеленский подписал законы и указы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине с 31 октября 2026 года еще на 90 суток — до 29 января 2027 года.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

На сайте Рады указано, что закон о продлении военного положения №5029-IX (законопроект №16182) и закон о продлении срока всеобщей мобилизации №5030-IX (законопроект №16183) были возвращены в парламент с подписью президента.

Соответствующие законопроекты внес в парламент сам президент, их одобрил профильный комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, а народные депутаты поддержали ранее в понедельник в течение дня.

Также Зеленский в понедельник подписал указы № 1060/2026 "О продлении срока действия военного положения в Украине" и № 1061/2026 "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации".

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Оба закона вступят в силу 31 октября. Согласно этим документам, действие военного положения и проведение всеобщей мобилизации продлены до 29 января 2027 года.

Что этому предшествовало?

Напомним, военное положение в Украине действует с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение.

С тех пор срок действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации парламент продлевал каждые три месяца.

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