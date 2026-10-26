Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації до 29 січня 2027 року

Президент Володимир Зеленський 26 жовтня підписав закони й укази про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні з 31 жовтня 2026 року ще на 90 діб — до 29 січня 2027 року.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Деталі

На сайті Ради зазначено, що закон про продовження воєнного стану №5029-IX (законопроєкт №16182) і закон про продовження строку загальної мобілізації №5030-IX (законопроєкт №16183) повернули в парламент із підписом президента.

Відповідні законопроєкти вніс до парламенту сам президент, їх схвалив профільний комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а народні депутати підтримали раніше в понеділок протягом дня.

Також Зеленський у понеділок підписав укази №1060/2026 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та №1061/2026 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".

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Обидва закони наберуть чинності 31 жовтня. Згідно з цими документами, дію воєнного стану та проведення загальної мобілізації продовжено до 29 січня 2027 року.

Що передувало?

Нагадаємо, воєнний стан в Україні діє з 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення.

Відтоді строк дії воєнного стану і проведення загальної мобілізації парламент продовжував кожні три місяці.

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