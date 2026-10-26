Россияне нанесли удар по АЗС в Запорожье: двое раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 26 октября российские войска атаковали Запорожье, нанеся удар по территории автозаправочной станции.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОВА Михаил Семикин, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Вследствие удара по территории автозаправочной станции ранены два человека — 46-летняя женщина и 41-летний мужчина", — говорится в сообщении.

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