Россияне нанесли удар по АЗС в Запорожье: двое раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вечером 26 октября российские войска атаковали Запорожье, нанеся удар по территории автозаправочной станции.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОВА Михаил Семикин, сообщает Цензор.НЕТ.
"Вследствие удара по территории автозаправочной станции ранены два человека — 46-летняя женщина и 41-летний мужчина", — говорится в сообщении.
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