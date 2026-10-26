Росіяни вдарили по АЗС у Запоріжжі: двоє поранених. ФОТОрепортаж
Російські війська увечері 26 жовтня атакували Запоріжжя, завдавши удару по території автозаправної станції.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Михайло Семікін, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок удару по території автозаправної станції поранені двоє людей – 46-річна жінка та 41-річний чоловік", - ідеться в повідомленні.
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