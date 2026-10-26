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Новини Атаки дронів на АЗС
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Росіяни вдарили по АЗС у Запоріжжі: двоє поранених. ФОТОрепортаж

Російські війська увечері 26 жовтня атакували Запоріжжя, завдавши удару по території автозаправної станції. 

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Михайло Семікін, інформує Цензор.НЕТ.

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"Внаслідок удару по території автозаправної станції поранені двоє людей – 46-річна жінка та 41-річний чоловік", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили FPV-дроном поряд із зупинкою в Запоріжжі: троє травмованих

РФ завдала удару по території АЗС у Запоріжжі
РФ завдала удару по території АЗС у Запоріжжі

Дивіться: Окупанти обстріляли Запоріжжя: пошкоджено будинки, є поранені. ФОТОрепортаж

Автор: 

АЗС (731) Запоріжжя (2402) Запорізька область (5400) Запорізький район (902)
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