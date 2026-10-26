НАТО начало масштабные военные учения в Латвии: 3 тысячи военнослужащих и тысяча единиц техники

26 октября в Латвии начались военные учения Resolute Reforger 2026, которые стали самыми масштабными в истории многонациональной бригады НАТО в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

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К учениям Resolute Reforger 2026 привлекли 3 тысячи военных и тысячу единиц техники

С 26 октября по 8 ноября многонациональная бригада НАТО в Латвии в центральных и восточных регионах страны проводит военные учения Resolute Reforger 2026, самые масштабные в истории этого подразделения.

В учениях принимают участие около трех тысяч военнослужащих и тысяча единиц техники.

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НАТО отрабатывает оперативное перемещение войск и обеспечение снабжения

Их цель — проверка способности альянса совместно с вооруженными силами Латвии оперативно управлять войсками, перемещать их и обеспечивать снабжение на большие расстояния. Активная фаза учений будет проходить на территории города Резекне, а также в 10 регионах страны.

Латвийское министерство обороны выпустило предупреждение для местных жителей, в котором говорится, что на дорогах в восточной части страны ожидается высокая интенсивность движения военных конвоев, особенно в ночное время. Также в небе появятся канадские военные вертолеты CH-146 Griffon, обеспечивающие поддержку наземных подразделений.

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Учения проходят на фоне усиления угроз безопасности со стороны России

Нынешние учения проходят на фоне роста угроз со стороны России в адрес стран НАТО, прежде всего в странах Балтии. В конце сентября и в начале октября аналогичные учения НАТО с участием около 4 тысяч военнослужащих прошли в Литве.

30 сентября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что его страна может разместить у себя ядерное оружие, если НАТО примет соответствующее решение и в таком решении возникнет необходимость.

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