НАТО розпочало масштабні військові навчання в Латвії: 3 тисячі військових і тисяча одиниць техніки
У Латвії 26 жовтня розпочалися військові навчання Resolute Reforger 2026, які стали наймасштабнішими в історії багатонаціональної бригади НАТО в країні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
До навчань Resolute Reforger 2026 залучили 3 тисячі військових і тисячу одиниць техніки
З 26 жовтня до 8 листопада багатонаціональна бригада НАТО в Латвії в центральних та східних регіонах країни проводить військові навчання Resolute Reforger 2026, наймасштабніші в історії цього підрозділу.
У навчаннях беруть участь близько трьох тисяч військовослужбовців і тисяча одиниць техніки.
НАТО відпрацьовує оперативне переміщення військ і забезпечення постачання
Їхня мета – перевірка можливості альянсу разом зі збройними силами Латвії оперативно керувати військами, переміщувати їх і постачати на великих відстанях. Активна фаза навчань відбуватиметься на території міста Резекне, а також 10 країв країни.
Латвійське міністерство оборони випустило попередження для місцевих жителів, в якому йдеться, що на дорогах у східній частині країни очікується висока інтенсивність руху військових конвоїв, особливо в нічний час. Також у небі з'являться канадські військові гелікоптери CH-146 Griffon, які забезпечують підтримку наземних підрозділів.
Навчання відбуваються на тлі посилення безпекових загроз із боку Росії
Нинішні навчання відбуваються на тлі зростання загроз із боку Росії проти країн НАТО, насамперед у країнах Балтії. Наприкінці вересня і на початку жовтня аналогічні навчання НАТО за участю близько 4 тисяч військовослужбовців відбулися в Литві.
30 вересня президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що його країна може розмістити у себе ядерну зброю, якщо НАТО ухвалить відповідне рішення і в такому рішенні виникне потреба.
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