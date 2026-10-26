НАТО розпочало масштабні військові навчання в Латвії: 3 тисячі військових і тисяча одиниць техніки

У Латвії 26 жовтня розпочалися військові навчання Resolute Reforger 2026, які стали наймасштабнішими в історії багатонаціональної бригади НАТО в країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

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До навчань Resolute Reforger 2026 залучили 3 тисячі військових і тисячу одиниць техніки

З 26 жовтня до 8 листопада багатонаціональна бригада НАТО в Латвії в центральних та східних регіонах країни проводить військові навчання Resolute Reforger 2026, наймасштабніші в історії цього підрозділу.

У навчаннях беруть участь близько трьох тисяч військовослужбовців і тисяча одиниць техніки.

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НАТО відпрацьовує оперативне переміщення військ і забезпечення постачання

Їхня мета – перевірка можливості альянсу разом зі збройними силами Латвії оперативно керувати військами, переміщувати їх і постачати на великих відстанях. Активна фаза навчань відбуватиметься на території міста Резекне, а також 10 країв країни.

Латвійське міністерство оборони випустило попередження для місцевих жителів, в якому йдеться, що на дорогах у східній частині країни очікується висока інтенсивність руху військових конвоїв, особливо в нічний час. Також у небі з'являться канадські військові гелікоптери CH-146 Griffon, які забезпечують підтримку наземних підрозділів.

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Навчання відбуваються на тлі посилення безпекових загроз із боку Росії

Нинішні навчання відбуваються на тлі зростання загроз із боку Росії проти країн НАТО, насамперед у країнах Балтії. Наприкінці вересня і на початку жовтня аналогічні навчання НАТО за участю близько 4 тисяч військовослужбовців відбулися в Литві.

30 вересня президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що його країна може розмістити у себе ядерну зброю, якщо НАТО ухвалить відповідне рішення і в такому рішенні виникне потреба.

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