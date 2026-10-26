Врач-педиатр из Харьковщины погиб через месяц после мобилизации ТЦК: Сухопутные войска проверят обстоятельства смерти

Фото: Ігор Ревека / Златопільська міськрада

Командование Сухопутных войск инициировало проверку всех обстоятельств мобилизации и смерти врача-педиатра из Харьковской области Игоря Ревеки, которого 25 сентября призвали в качестве стрелка-помощника гранатометчика и который скончался 16 октября в больнице в Днепре.

Об этом 26 октября сообщили в Сухопутных войсках, передает Цензор.НЕТ.

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Что говорят в Сухопутных войсках

В командовании выразили соболезнования семье и близким военнослужащего и пояснили, что заявление обнародовали из-за распространения информации в соцсетях и чтобы избежать манипуляций.

"Инициирована проверка всех обстоятельств его мобилизации, прохождения военно-медицинской комиссии, дальнейшего пребывания в воинской части, прохождения подготовки и всех обстоятельств смерти. По результатам инициированной проверки Командование Сухопутных войск сообщит об установленных фактах и принятых в соответствии с действующим законодательством решениях", — заявили там.

В Сухопутных войсках также попросили СМИ и общественность не делать преждевременных выводов до завершения выяснения всех обстоятельств.

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Что известно об Игоре Ревеке

О смерти врача 22 октября сообщил мэр Златополя Николай Бакшеев.

По его словам, Ревека родился в 1969 году в семье врачей, учился в Златополе, получил медицинское образование в Красноградском медицинском училище и Харьковском медицинском университете.

Во время обучения он окончил военную кафедру по специальности "военный врач-педиатр" и получил звание лейтенанта. Также проходил срочную службу в ВМС в качестве фельдшера надводных кораблей, имел звание главного корабельного старшины. В гражданской жизни много лет работал врачом скорой помощи и педиатром в Харькове.

25 сентября его призвали на должность стрелка-помощника гранатометчика пехотного батальона воинской части А4848. По данным Бакшеева, 16 октября он скончался во время лечения в больнице в Днепре. 26 октября его проводили в последний путь в Златополе.

Также о смерти врача ранее сообщила в соцсетях его дочь. Она отмечала, что ее отчима мобилизовали военные ТЦК.

"Сегодня я узнала, что умер мой отчим. Он был одним из лучших врачей-педиатров Харькова. Он спас много людей во время COVID-19. Через две недели после того, как его забрали из ТЦК, нам сообщили о его смерти", — написала девушка.

Фото: Игорь Ревека / Скриншот поста

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Комментарий командира "Волков Да Винчи"

Смерть врача прокомментировал командир 108-го отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов.

Он написал, что одним из важнейших навыков командира является умение правильно задействовать людей в соответствии с их профессиональной подготовкой, опытом и компетенциями, и назвал эту новость "ужасной".

"У меня возникает вполне логичный вопрос: а в каком состоянии находится медицинская служба этого полка, если квалифицированного врача привлекают к штурмовым действиям? Или там настолько хорошо обстоят дела с медицинским обеспечением, что можно позволить себе терять таких специалистов?" — написал он.

Филимонов призвал высшее командование обращать внимание на подобные случаи и давать им надлежащую оценку.

"Если такие решения являются следствием халатности, некомпетентности или непонимания принципов применения личного состава, руководство подразделения следует в обязательном порядке направлять на соответствующее обучение. Профессиональный врач на своем месте может спасти сотни жизней. И это тоже вопрос боеспособности подразделения", — отметил он.

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