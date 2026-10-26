Лікар-педіатр з Харківщини загинув через місяць після мобілізації ТЦК: Сухопутні війська перевірять обставини смерті

Фото: Ігор Ревека / Златопільська міськрада

Командування Сухопутних військ ініціювало перевірку всіх обставин мобілізації та смерті лікаря-педіатра з Харківщини Ігоря Ревеки, якого 25 вересня призвали стрільцем-помічником гранатометника і який помер 16 жовтня в лікарні в Дніпрі.

Про це 26 жовтня повідомили в Сухопутних військах, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що кажуть у Сухопутних військах

У командуванні висловили співчуття родині й близьким військовослужбовця та пояснили, що заяву оприлюднили через поширення інформації в соцмережах і щоб уникнути маніпуляцій.

"Ініційовано перевірку всіх обставин його мобілізації, проходження військово-лікарської комісії, подальшого перебування у військовій частині, проходження підготовки та всіх обставин смерті. За результатами ініційованої перевірки Командування Сухопутних військ повідомить про встановлені факти та ухвалені відповідно до чинного законодавства рішення", — заявили там.

У Сухопутних військах також попросили медіа й громадськість не робити передчасних висновків до завершення з'ясування всіх обставин.

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Що відомо про Ігоря Ревеку

Про смерть лікаря 22 жовтня повідомив міський голова Златополя Микола Бакшеєв.

За його словами, Ревека народився 1969 року в родині лікарів, навчався в Златополі, здобув медичну освіту в Красноградському медичному училищі та Харківському медичному університеті.

Під час навчання він закінчив військову кафедру за фахом військовий лікар-педіатр і отримав звання лейтенанта. Також проходив строкову службу у ВМС фельдшером надводних кораблів, мав звання головного корабельного старшини. У цивільному житті багато років працював лікарем швидкої допомоги та педіатром у Харкові.

25 вересня його призвали на посаду стрільця-помічника гранатометника піхотного батальйону військової частини А4848. За даними Бакшеєва, 16 жовтня він помер під час лікування в лікарні в Дніпрі. 26 жовтня його провели в останню путь у Златополі.

Також про смерть лікаря повідомила у соцмережах раніше його донька. Вона зазначала, що її вітчима мобілізували військові ТЦК.

"Сьогодні я дізналася, що помер мій вітчим. Він був одним із найкращих лікарів-педіатрів Харкова. Він врятував багато людей під час COVID -19. Через два тижні після того, як його забрало ТЦК, нам повідомили про його смерть", — написала дівчина.

Фото: Ігор Ревека / Скриншот допису

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Коментар командира "Вовків Да Вінчі"

Смерть лікаря прокоментував командир 108-го окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов.

Він написав, що одним з найважливіших навичок командира є вміння правильно застосовувати людей відповідно до їхньої фахової підготовки, досвіду й компетенцій, і назвав новину "жахливою".

"У мене виникає цілком логічне запитання: а в якому стані медична служба цього полку, якщо кваліфікованого лікаря залучають до штурмових дій? Чи настільки добре там усе з медичним забезпеченням, що можна дозволити собі втрачати таких фахівців?" — написав він.

Філімонов закликав вище командування звертати увагу на подібні випадки й давати їм належну оцінку.

"Якщо такі рішення є наслідком недбалості, некомпетентності або нерозуміння принципів застосування особового складу, керівництво підрозділу варто в обов'язковому порядку направляти на відповідне навчання. Професійний лікар на своєму місці може врятувати сотні життів. І це теж питання боєздатності підрозділу", — зазначив він.

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