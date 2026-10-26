Лікар-педіатр з Харківщини загинув через місяць після мобілізації ТЦК: Сухопутні війська перевірять обставини смерті
Командування Сухопутних військ ініціювало перевірку всіх обставин мобілізації та смерті лікаря-педіатра з Харківщини Ігоря Ревеки, якого 25 вересня призвали стрільцем-помічником гранатометника і який помер 16 жовтня в лікарні в Дніпрі.
Про це 26 жовтня повідомили в Сухопутних військах, повідомляє Цензор.НЕТ.
Що кажуть у Сухопутних військах
У командуванні висловили співчуття родині й близьким військовослужбовця та пояснили, що заяву оприлюднили через поширення інформації в соцмережах і щоб уникнути маніпуляцій.
"Ініційовано перевірку всіх обставин його мобілізації, проходження військово-лікарської комісії, подальшого перебування у військовій частині, проходження підготовки та всіх обставин смерті. За результатами ініційованої перевірки Командування Сухопутних військ повідомить про встановлені факти та ухвалені відповідно до чинного законодавства рішення", — заявили там.
У Сухопутних військах також попросили медіа й громадськість не робити передчасних висновків до завершення з'ясування всіх обставин.
Що відомо про Ігоря Ревеку
Про смерть лікаря 22 жовтня повідомив міський голова Златополя Микола Бакшеєв.
За його словами, Ревека народився 1969 року в родині лікарів, навчався в Златополі, здобув медичну освіту в Красноградському медичному училищі та Харківському медичному університеті.
- Під час навчання він закінчив військову кафедру за фахом військовий лікар-педіатр і отримав звання лейтенанта. Також проходив строкову службу у ВМС фельдшером надводних кораблів, мав звання головного корабельного старшини. У цивільному житті багато років працював лікарем швидкої допомоги та педіатром у Харкові.
- 25 вересня його призвали на посаду стрільця-помічника гранатометника піхотного батальйону військової частини А4848. За даними Бакшеєва, 16 жовтня він помер під час лікування в лікарні в Дніпрі. 26 жовтня його провели в останню путь у Златополі.
Також про смерть лікаря повідомила у соцмережах раніше його донька. Вона зазначала, що її вітчима мобілізували військові ТЦК.
"Сьогодні я дізналася, що помер мій вітчим. Він був одним із найкращих лікарів-педіатрів Харкова. Він врятував багато людей під час COVID -19. Через два тижні після того, як його забрало ТЦК, нам повідомили про його смерть", — написала дівчина.
Коментар командира "Вовків Да Вінчі"
Смерть лікаря прокоментував командир 108-го окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов.
Він написав, що одним з найважливіших навичок командира є вміння правильно застосовувати людей відповідно до їхньої фахової підготовки, досвіду й компетенцій, і назвав новину "жахливою".
"У мене виникає цілком логічне запитання: а в якому стані медична служба цього полку, якщо кваліфікованого лікаря залучають до штурмових дій? Чи настільки добре там усе з медичним забезпеченням, що можна дозволити собі втрачати таких фахівців?" — написав він.
Філімонов закликав вище командування звертати увагу на подібні випадки й давати їм належну оцінку.
"Якщо такі рішення є наслідком недбалості, некомпетентності або нерозуміння принципів застосування особового складу, керівництво підрозділу варто в обов'язковому порядку направляти на відповідне навчання. Професійний лікар на своєму місці може врятувати сотні життів. І це теж питання боєздатності підрозділу", — зазначив він.
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