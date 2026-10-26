Обучение во время войны: Закарпатье и Буковина лидируют по количеству выпускников, но они уезжают за границу, — МОН

В Украине обучается чуть более 1 млн студентов, тогда как в первый класс поступает в несколько раз меньше детей. В прошлом году в стране родилось около 168 тысяч детей, а часть выпускников школ ежегодно уезжает за границу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний во время Киевского международного экономического форума, передает Укринформ.

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От миллиона студентов до 168 тысяч новорожденных

По словам Дмитрия Завгороднего, в украинских университетах сейчас обучается чуть больше миллиона студентов. В девятых классах — около 400 тысяч детей, а в первых классах — 215 тысяч.

В то же время, по данным Министерства образования и науки, в 2026/2027 учебном году в первые классы зачислили 243 398 детей.

"В прошлом году родилось около 168 тыс. детей", — сообщил заместитель министра.

Он также отметил, что ежегодно часть выпускников школ не продолжает обучение в университетах или колледжах, а уезжает за границу. По его словам, доля таких выпускников остается стабильной.

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Из каких областей выпускники чаще всего уезжают за границу

По словам Завгороднего, больше всего выпускников школ уезжает за границу из Закарпатской и Черновицкой областей.

Всего новый учебный год в Украине начали около 3 млн школьников. Более 8 тысяч школ будут работать в очном формате.

Ранее директор Института демографии и исследования качества жизни Элла Либанова заявила, что после войны в Украину может вернуться лишь треть выехавших граждан.

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