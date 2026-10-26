Обучение во время войны: Закарпатье и Буковина лидируют по количеству выпускников, но они уезжают за границу, — МОН
В Украине обучается чуть более 1 млн студентов, тогда как в первый класс поступает в несколько раз меньше детей. В прошлом году в стране родилось около 168 тысяч детей, а часть выпускников школ ежегодно уезжает за границу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний во время Киевского международного экономического форума, передает Укринформ.
От миллиона студентов до 168 тысяч новорожденных
По словам Дмитрия Завгороднего, в украинских университетах сейчас обучается чуть больше миллиона студентов. В девятых классах — около 400 тысяч детей, а в первых классах — 215 тысяч.
В то же время, по данным Министерства образования и науки, в 2026/2027 учебном году в первые классы зачислили 243 398 детей.
"В прошлом году родилось около 168 тыс. детей", — сообщил заместитель министра.
Он также отметил, что ежегодно часть выпускников школ не продолжает обучение в университетах или колледжах, а уезжает за границу. По его словам, доля таких выпускников остается стабильной.
Из каких областей выпускники чаще всего уезжают за границу
По словам Завгороднего, больше всего выпускников школ уезжает за границу из Закарпатской и Черновицкой областей.
Всего новый учебный год в Украине начали около 3 млн школьников. Более 8 тысяч школ будут работать в очном формате.
Ранее директор Института демографии и исследования качества жизни Элла Либанова заявила, что после войны в Украину может вернуться лишь треть выехавших граждан.
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