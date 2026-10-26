Навчання під час війни: Закарпаття та Буковина лідирують за кількістю випускників, але вони їдуть за кордон, - МОН

В Україні навчається трохи більше ніж 1 млн студентів, тоді як до першого класу йдуть у кілька разів менше дітей. Минулого року в країні народилося близько 168 тисяч дітей, а частина випускників шкіл щороку виїжджає за кордон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній під час Київського міжнародного економічного форуму, передає Укрінформ.

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Від мільйона студентів до 168 тисяч новонароджених

За словами Дмитра Завгороднього, в українських університетах зараз навчається трохи більше ніж мільйон студентів. У дев’ятих класах — близько 400 тисяч дітей, а в перших класах — 215 тисяч.

Водночас, за даними Міністерства освіти і науки, у 2026/2027 навчальному році до перших класів зарахували 243 398 дітей.

"Народилося минулого року близько 168 тис. дітей", — повідомив заступник міністра.

Він також зазначив, що щороку частина випускників шкіл не продовжує навчання в університетах або коледжах, а виїжджає за кордон. За його словами, частка таких випускників залишається стабільною.

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Із яких областей випускники найчастіше їдуть за кордон

За словами Завгороднього, найбільше випускників шкіл виїжджає за кордон із Закарпатської та Чернівецької областей.

Загалом новий навчальний рік в Україні розпочали близько 3 млн школярів. Понад 8 тисяч шкіл працюватимуть в очному форматі.

Раніше директорка Інституту демографії та дослідження якості життя Елла Лібанова заявила, що після війни в Україну може повернутися лише третина громадян, які виїхали.

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