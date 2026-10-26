Немецкий элитный спецназ готовится к возможному столкновению с Россией

Немецкий спецназ KSK изменил программу подготовки бойцов с учетом возможного столкновения с Россией. Военные тренируются действовать в полевых условиях в течение длительного времени и противостоять противнику, располагающему танками, артиллерией и беспилотниками.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на немецкое издание BILD.

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KSK готовится к длительным операциям против России

Командир спецподразделения KSK Андреас Кюне рассказал, что военные изменили программу тренировок и тактику действий. Если раньше спецоперации планировались примерно на три дня, то теперь бойцы готовятся дольше оставаться в полевых условиях.

Кюне прямо назвал Россию противником, на которого ориентируется подразделение.

"Мы вполне конкретно ориентируемся на противника в лице России", — заявил командир KSK.

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Танки, дроны и сильные морозы: что отрабатывают бойцы

Во время учений спецназовцы отрабатывают действия против противника, использующего танки, артиллерию, беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы.

Также бойцы тренируются действовать при экстремально низких температурах. Такие условия характерны для восточного фланга НАТО.

Подразделение KSK базируется в казармах Цеппелина в городе Кальв недалеко от Штутгарта. Общая численность составляет около 1500 человек. При этом непосредственно спецназовцы составляют лишь треть личного состава, остальные — административный персонал.

Отбор в подразделение очень строгий. Его успешно проходят лишь около 15% кандидатов.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил о серьезных угрозах для страны со стороны внутренних экстремистских группировок и внешних противников, в частности России. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль также заявил, что российский диктатор не отказался от намерений восстановить СССР, что создает угрозу для нескольких стран.

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