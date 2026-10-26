Німецький елітний спецназ готується до можливого зіткнення з Росією

Німецький спецназ KSK змінив підготовку бійців з огляду на можливе зіткнення з Росією. Військові тренуються діяти в польових умовах тривалий час і протистояти противнику з танками, артилерією та безпілотниками.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на німецьке видання BILD.

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KSK готується до тривалих операцій проти Росії

Командир спецпідрозділу KSK Андреас Кюне розповів, що військові змінили програму тренувань і тактику дій. Якщо раніше спецоперації планували приблизно на три дні, то тепер бійці готуються довше залишатися в польових умовах.

Кюне прямо назвав Росію противником, на якого орієнтується підрозділ.

"Ми цілком конкретно орієнтуємося на противника в особі Росії", — заявив командир KSK.

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Танки, дрони та сильні морози: що відпрацьовують бійці

Під час навчань спецпризначенці відпрацьовують дії проти противника, який використовує танки, артилерію, безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби.

Також бійці тренуються діяти за екстремально низьких температур. Такі умови характерні для східного флангу НАТО.

Підрозділ KSK базується в казармах Цеппеліна в місті Кальв поблизу Штутгарта. Загальна чисельність становить близько 1500 осіб. Водночас безпосередньо спецпризначенці складають лише третину особового складу, решта — адміністративний персонал.

Відбір до підрозділу дуже суворий. Його успішно проходять лише близько 15% кандидатів.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив про серйозні загрози для країни з боку внутрішніх екстремістських угруповань і зовнішніх противників, зокрема Росії. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль також заявив, що російський диктатор не відмовився від намірів відновити СРСР, що створює загрозу для кількох країн.

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