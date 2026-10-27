196 боевых столкновений за сутки на фронте: враг наиболее активно ведет штурмовые действия на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки, 26 октября 2026 года, на фронте было зафиксировано 196 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

Вчера противник нанёс один ракетный удар и 72 авиаудара, в ходе которых сбросил 247 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики задействовали 9679 дронов-камикадзе и осуществили 2518 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 12 — с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Безсаловка, Коренок, Толстодубово, Уланово, Рогизно, Нескучное, Бачевск, Волковка, Горки, Нововасильевка, Николаевка, Яструбщина, Марчишина Буда, Лужки, Потаповка, Сопич, Кучеровка, Старая Гута, Харьковка в Сумской области; Гута-Студенецкая, Михальчина-Слобода, Карповичи, Клюсы, Горск, Янжуловка в Черниговской области. Авиаудару подвергся населенный пункт Коренек.

Удары по врагу

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по трем районам скопления живой силы и техники противника.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1400 человек. Также было уничтожено 21 артиллерийская система, две реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО, семь наземных робототехнических комплексов, 1794 беспилотных летательных аппарата, 232 единицы автомобильной и одна единица специальной техники противника.

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Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор совершил одну штурмовую операцию, нанес три авиационных удара с применением пяти кассетных бомб, осуществил 44 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых — с применением РСЗО.

Обстановка в Харьковской области

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили шесть атак противника. Захватчики атаковали в районах населенных пунктов Волоховское, Охримовка, Шабельное и Чугуновка.

На Купянском направлении враг трижды пытался улучшить свое положение, проводя наступательные действия в сторону Радьковки.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты проводили семь штурмовых действий в сторону населенных пунктов Зеленая Долина, Колодязи и Лиман.

На Славянском направлении противник совершил три атаки в районах населенных пунктов Озерное, Кривая Лука и Николаевка.

На Краматорском направлении противник штурмовых действий не проводил.

Также отмечается, что на Константиновском направлении зафиксировано 22 атаки. Захватчики вели наступательные действия в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Алексеево-Дружковки, Новоселовки, Райского, Новопавловки, Вольного и Кучерова Яра.

"Двадцать шесть атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Доброполье, Вольное, Святогоровка, Светлое, Мирное, Сергеевка, Молодецкое, Новониколаевка и Филия", — говорится в сообщении.

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Обстановка на юге

Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении враг один раз штурмовал в сторону Поддубного.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 15 раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Терноватое, Егоровка, Рождественка, Воздвижовка, Новое Запорожье, Верхняя Терса, Горькое и Чаривное.

На Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты штурмовых действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.