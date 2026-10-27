Сын лидера США Дональд Трамп-младший летом был на охоте в Монголии вместе с российским олигархом Умаром Кремлевым.

Об этом пишет издание Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.

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По данным журналистов, Трамп-младший в конце августа прибыл в Монголию.

Позже из Казахстана прилетел Кремлев вместе с олигархом Артуром Мартиросовым. Они провели два дня вместе с Кремлевым и группой поваров, водителей и гидов.





В то же время посольство США в Монголии заплатило $18 715 за гостиничные номера во время "визита" Секретной службы с 23 августа по 6 сентября.

Известно, что Трамп-младший, как член семьи лидера США, путешествовал с охраной.

По словам одного из участников поездки, во время пребывания в лагере Кремлев и Трамп-младший избегали совместных фотографий.





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Кремлев и Трамп-младший

14 сентября издание ProPublica сообщило, что Умар Кремлев тайно профинансировал организацию свадьбы Дональда Трампа-младшего - старшего сына президента США. Торжество состоялось 24 мая на Багамах, среди гостей были россияне.

Кремлев (прежняя фамилия — Лутфуллоев) — генеральный секретарь Международной ассоциации бокса и союзник диктатора России Владимира Путина. Пресс-секретарь Кремлева заявил ProPublica, что бизнесмен и Трамп-младший поддерживают дружеские отношения и познакомились несколько лет назад, а сам Кремлев якобы никогда не обсуждал политические вопросы с американскими друзьями.

Украинские персональные санкции против российского спортивного функционера и олигарха Умара Кремлева (Лутфуллоева) введены 15 января 2023 года.

По оценке Forbes, состояние Дональда Трампа-младшего составляет около 300 миллионов долларов.

Впоследствии Кремлев подтвердил, что Трамп-младший вернул ему деньги за свадебную вечеринку.

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