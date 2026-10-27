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Новости Отношения США и РФ
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Сын Трампа ездил на охоту с олигархом Путина Кремлевым, - FT

Сын Трампа ездил на отдых с олигархом Путина в Монголию

Сын лидера США Дональд Трамп-младший летом был на охоте в Монголии вместе с российским олигархом Умаром Кремлевым. 

Об этом пишет издание Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

По данным журналистов, Трамп-младший в конце августа прибыл в Монголию. 

Позже из Казахстана прилетел Кремлев вместе с олигархом Артуром Мартиросовым. Они провели два дня вместе с Кремлевым и группой поваров, водителей и гидов.

Сын Трампа ездил на отдых с олигархом Путина в Монголию
Сын Трампа ездил на отдых с олигархом Путина в Монголию

 В то же время посольство США в Монголии заплатило $18 715 за гостиничные номера во время "визита" Секретной службы с 23 августа по 6 сентября.

Известно, что Трамп-младший, как член семьи лидера США, путешествовал с охраной.

По словам одного из участников поездки, во время пребывания в лагере Кремлев и Трамп-младший избегали совместных фотографий.

Сын Трампа ездил на отдых с олигархом Путина в Монголию
Сын Трампа ездил на отдых с олигархом Путина в Монголию

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Кремлев и Трамп-младший

  • 14 сентября издание ProPublica сообщило, что Умар Кремлев тайно профинансировал организацию свадьбы Дональда Трампа-младшего - старшего сына президента США. Торжество состоялось 24 мая на Багамах, среди гостей были россияне.
  • Кремлев (прежняя фамилия — Лутфуллоев) — генеральный секретарь Международной ассоциации бокса и союзник диктатора России Владимира Путина. Пресс-секретарь Кремлева заявил ProPublica, что бизнесмен и Трамп-младший поддерживают дружеские отношения и познакомились несколько лет назад, а сам Кремлев якобы никогда не обсуждал политические вопросы с американскими друзьями.
  • Украинские персональные санкции против российского спортивного функционера и олигарха Умара Кремлева (Лутфуллоева) введены 15 января 2023 года.
  • По оценке Forbes, состояние Дональда Трампа-младшего составляет около 300 миллионов долларов.
  • Впоследствии Кремлев подтвердил, что Трамп-младший вернул ему деньги за свадебную вечеринку.

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Автор: 

россия (90113) США (30843) Монголия (42)
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Топ комментарии
+14
У слідчої комісії новообраного Конгресу роботи буде непочатий край.
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27.10.2026 10:00 Ответить
+9
Яка гарна парочка. Цікаво, а хто з цих підорасів активний, а хто пассивний?
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27.10.2026 09:57 Ответить
+4
Пам'ятаю десь у 2007 році один вже поїхав з прихільниками ***** на полювання...
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27.10.2026 10:17 Ответить

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