Син Трампа їздив на полювання з олігархом Путіна Кремльовим, - FT
Син лідера США Дональд Трамп-Молодший влітку був на полюванні у Монголії разом із російським олігархом Умаром Кремльовим.
Про це пише видання Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
За даними журналістів, Трамп-молодший наприкінці серпня прибув до Монголії.
Пізніше з Казахстану прилетів Кремльов разом з олігархом Артуром Мартиросовим. Вони провели два дні разом із Кремльовим та групою кухарів, водіїв та гідів.
Водночас посольство США у Монголії заплатило $18 715 за готельні номери під час "візиту" Секретної служби з 23 серпня до 6 вересня.
Відомо, що Трамп-молодший, як член родини лідера США, подорожував з охороною.
За словами одного з учасників подорожі, під час перебування у таборі Кремльов і Трамп-молодший уникали спільних фото.
Кремльов і Трамп-молодший
- 14 вересня видання ProPublica повідомило, що Умар Кремльов таємно профінансував організацію весілля Дональда Трампа-молодшого — старшого сина президента США. Святкування відбулося 24 травня на Багамах, серед гостей були росіяни.
- Кремльов (колишнє прізвище — Лутфуллоєв) — генеральний секретар Міжнародної асоціації боксу та союзник диктатора Росії Володимира Путіна. Прессекретар Кремльова заявив ProPublica, що бізнесмен та Трамп-молодший підтримують дружні стосунки й познайомилися кілька років тому, а сам Кремльов нібито ніколи не обговорював політичні питання з американськими друзями.
- Українські персональні санкції проти російського спортивного функціонера й олігарха Умара Кремльова (Лутфуллоєва) запроваджені 15 січня 2023 року.
- За оцінкою Forbes, статки Дональда Трампа-молодшого становлять близько 300 мільйонів доларів.
- Згодом Кремльов підтвердив, що Трамп-молодший повернув йому гроші за весільну вечірку.
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