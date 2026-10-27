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Новини Відносини США та РФ
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Син Трампа їздив на полювання з олігархом Путіна Кремльовим, - FT

Син Трампа їздив на відпочинок з олігархом Путіна у Монголії

Син лідера США Дональд Трамп-Молодший влітку був на полюванні у Монголії разом із російським олігархом Умаром Кремльовим. 

Про це пише видання Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними журналістів, Трамп-молодший наприкінці серпня прибув до Монголії. 

Пізніше з Казахстану прилетів Кремльов разом з олігархом Артуром Мартиросовим. Вони провели два дні разом із Кремльовим та групою кухарів, водіїв та гідів.

Син Трампа їздив на відпочинок з олігархом Путіна у Монголії
Син Трампа їздив на відпочинок з олігархом Путіна у Монголії

 Водночас посольство США у Монголії заплатило $18 715 за готельні номери під час "візиту" Секретної служби з 23 серпня до 6 вересня.

Відомо, що Трамп-молодший, як член родини лідера США, подорожував з охороною.

За словами одного з учасників подорожі, під час перебування у таборі Кремльов і Трамп-молодший уникали спільних фото.

Син Трампа їздив на відпочинок з олігархом Путіна у Монголії
Син Трампа їздив на відпочинок з олігархом Путіна у Монголії

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Кремльов і Трамп-молодший

  • 14 вересня видання ProPublica повідомило, що Умар Кремльов таємно профінансував організацію весілля Дональда Трампа-молодшого — старшого сина президента США. Святкування відбулося 24 травня на Багамах, серед гостей були росіяни.
  • Кремльов (колишнє прізвище — Лутфуллоєв) — генеральний секретар Міжнародної асоціації боксу та союзник диктатора Росії Володимира Путіна. Прессекретар Кремльова заявив ProPublica, що бізнесмен та Трамп-молодший підтримують дружні стосунки й познайомилися кілька років тому, а сам Кремльов нібито ніколи не обговорював політичні питання з американськими друзями.
  • Українські персональні санкції проти російського спортивного функціонера й олігарха Умара Кремльова (Лутфуллоєва) запроваджені 15 січня 2023 року.
  • За оцінкою Forbes, статки Дональда Трампа-молодшого становлять близько 300 мільйонів доларів.
  • Згодом Кремльов підтвердив, що Трамп-молодший повернув йому гроші за весільну вечірку.

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Автор: 

росія (48410) США (23024) Монголія (32)
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Топ коментарі
+8
У слідчої комісії новообраного Конгресу роботи буде непочатий край.
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27.10.2026 10:00 Відповісти
+7
Яка гарна парочка. Цікаво, а хто з цих підорасів активний, а хто пассивний?
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27.10.2026 09:57 Відповісти
+4
Пам'ятаю десь у 2007 році один вже поїхав з прихільниками ***** на полювання...
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27.10.2026 10:17 Відповісти

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