Син Трампа їздив на полювання з олігархом Путіна Кремльовим, - FT

Син лідера США Дональд Трамп-Молодший влітку був на полюванні у Монголії разом із російським олігархом Умаром Кремльовим.

Про це пише видання Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними журналістів, Трамп-молодший наприкінці серпня прибув до Монголії.

Пізніше з Казахстану прилетів Кремльов разом з олігархом Артуром Мартиросовим. Вони провели два дні разом із Кремльовим та групою кухарів, водіїв та гідів.





Водночас посольство США у Монголії заплатило $18 715 за готельні номери під час "візиту" Секретної служби з 23 серпня до 6 вересня.

Відомо, що Трамп-молодший, як член родини лідера США, подорожував з охороною.

За словами одного з учасників подорожі, під час перебування у таборі Кремльов і Трамп-молодший уникали спільних фото.





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Кремльов і Трамп-молодший

14 вересня видання ProPublica повідомило, що Умар Кремльов таємно профінансував організацію весілля Дональда Трампа-молодшого — старшого сина президента США. Святкування відбулося 24 травня на Багамах, серед гостей були росіяни.

Кремльов (колишнє прізвище — Лутфуллоєв) — генеральний секретар Міжнародної асоціації боксу та союзник диктатора Росії Володимира Путіна. Прессекретар Кремльова заявив ProPublica, що бізнесмен та Трамп-молодший підтримують дружні стосунки й познайомилися кілька років тому, а сам Кремльов нібито ніколи не обговорював політичні питання з американськими друзями.

Українські персональні санкції проти російського спортивного функціонера й олігарха Умара Кремльова (Лутфуллоєва) запроваджені 15 січня 2023 року.

За оцінкою Forbes, статки Дональда Трампа-молодшого становлять близько 300 мільйонів доларів.

Згодом Кремльов підтвердив, що Трамп-молодший повернув йому гроші за весільну вечірку.

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