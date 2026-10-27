РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12755 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Харьковщина
515 0

Враг нанес ракетный удар по Изюму: повреждены дома и автомобили. ФОТО

Утром 27 октября 2026 года враг нанес ракетный удар по Изюму в Харьковской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Первые подробности

"Враг нанес ракетный удар по г. Изюм. Повреждены 8 частных жилых домов, гараж и 7 автомобилей", — говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты атаковали Изюм КАБами: трое пострадавших, повреждено 7 домов. ФОТОрепортаж

Удар РФ по Изюму 27 октября

По данным ОВА, к счастью, обошлось без пострадавших.

Что предшествовало?

Читайте также: Враг разгромлен и оттеснен к реке Черный Жеребец: Третий армейский корпус ликвидировал опасный плацдарм РФ, - Бутусов об операции "Вивальди"

Автор: 

обстрел (36324) Изюм (347) Харьковская область (3357) Изюмский район (292)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 