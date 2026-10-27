Враг нанес ракетный удар по Изюму: повреждены дома и автомобили. ФОТО

Утром 27 октября 2026 года враг нанес ракетный удар по Изюму в Харьковской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

"Враг нанес ракетный удар по г. Изюм. Повреждены 8 частных жилых домов, гараж и 7 автомобилей", — говорится в сообщении.

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По данным ОВА, к счастью, обошлось без пострадавших.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о последствиях обстрелов за сутки 26-27 октября: есть погибшие, десятки раненых и разрушения.

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