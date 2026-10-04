Враг разгромлен и оттеснен к реке Черный Жеребец: Третий армейский корпус ликвидировал опасный плацдарм РФ, - Бутусов об операции "Вивальди"

Войска Третьего армейского корпуса провели успешную оборонительно-контрнаступательную операцию, полностью разгромив ударную группировку оккупантов, угрожавшую Лиману и Изюму.

Об этом заявил командир роты БПЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия" Юрий Бутусов в прямом эфире на YouTube-канале "Бутусов Плюс", сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали операции "Вивальди"

"Впервые за время войны, с 2022 года, войска Третьего армейского корпуса провели оборонительную операцию во всей полосе своей ответственности. Сначала враг был полностью остановлен, а затем, создав полную атмосферу хаоса и неопределенности для российского командования, скрытно и внезапно была проведена целая серия контратак, целый комплекс операций на тактическом уровне. И на всей этой полосе был проведен контрнаступление, которое привело к решительным результатам и к тому, что враг был разгромлен", — отметил Бутусов.

По его словам, ударная группировка российских войск, которая с севера охватывала Лиман и угрожала Изюму, в результате была полностью разгромлена и оттеснена к реке Черный Жеребец и за нее.

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Последствия

Таким образом, ликвидирован самый опасный вражеский плацдарм на этом участке, который действительно создавал угрозу скорой потери Лимана.

По его мнению, это произошло благодаря качественным изменениям в армии и организации управления войсками.

Отдельно Бутусов подчеркивает, что для проведения этой операции Третий армейский корпус не получил ни одной десантно-штурмовой бригады, ни одного штурмового полка и ударного соединения.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский на пункте управления 3-го армейского корпуса встретился с воинами, осуществляющими операцию "Вивальди", в частности, провел встречу с командиром Андреем Билецким.

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