Ворога розгромлено і вибито до річки Чорний Жеребець: Третій армійський корпус ліквідував небезпечний плацдарм РФ, - Бутусов про операцію "Вівальді"
Війська Третього армійського корпусу провели успішну оборонно-контрнаступальну операцію, повністю розгромивши ударне угруповання окупантів, яке загрожувало Лиману та Ізюму.
Про це заявив командир роти БПЛА 23-го штурмового полку в складі 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Юрій Бутусов у прямому ефірі на YouTube-каналі "Бутусов Плюс", інформує Цензор.НЕТ.
Деталі операції "Вівальді"
"Вперше за часи війни, з 2022 року, війська Третього армійського корпусу провели оборонну операцію в усій смузі своєї відповідальності. Спочатку ворог був повністю зупинений, а потім, створивши повну атмосферу хаосу та невизначеності для російського командування, приховано, раптово було проведено цілу серію контратак, цілий комплекс операцій на тактичному рівні. І був проведений на всій цій смузі контрнаступ, який призвів до рішучих результаті в того, що ворог був розгромлений", - зазначив Бутусов.
За його словами, ударне угруповання російських військ, яке з півночі охоплювало Лиман і погрожувало Ізюму в результаті було повністю розгромлено і вибито до річки Чорний Жеребець та за неї.
Наслідки
Таким чином, ліквідовано найбільш небезпечний ворожий плацдарм на цій ділянці, який дійсно створював загрозу швидкої втрати Лиману.
На його думку, це відбулося завдяки якісним змінам у війську та організації управління військами.
Окремо Бутусов наголошує, що для проведення цієї операції Третій армійський корпус не отримав жодної десантно-штурмової бригади, жодного штурмового полку і ударного з'єднання.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський на пункті управління 3-го армійського корпусу зустрівся з воїнами, які реалізують операцію "Вівальді", зокрема провів зустріч із командиром Андрієм Білецьким.
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