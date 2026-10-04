Ворога розгромлено і вибито до річки Чорний Жеребець: Третій армійський корпус ліквідував небезпечний плацдарм РФ, - Бутусов про операцію "Вівальді"

Війська Третього армійського корпусу провели успішну оборонно-контрнаступальну операцію, повністю розгромивши ударне угруповання окупантів, яке загрожувало Лиману та Ізюму.

Про це заявив командир роти БПЛА 23-го штурмового полку в складі 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Юрій Бутусов у прямому ефірі на YouTube-каналі "Бутусов Плюс", інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі операції "Вівальді"

"Вперше за часи війни, з 2022 року, війська Третього армійського корпусу провели оборонну операцію в усій смузі своєї відповідальності. Спочатку ворог був повністю зупинений, а потім, створивши повну атмосферу хаосу та невизначеності для російського командування, приховано, раптово було проведено цілу серію контратак, цілий комплекс операцій на тактичному рівні. І був проведений на всій цій смузі контрнаступ, який призвів до рішучих результаті в того, що ворог був розгромлений", - зазначив Бутусов.

За його словами, ударне угруповання російських військ, яке з півночі охоплювало Лиман і погрожувало Ізюму в результаті було повністю розгромлено і вибито до річки Чорний Жеребець та за неї.

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Наслідки

Таким чином, ліквідовано найбільш небезпечний ворожий плацдарм на цій ділянці, який дійсно створював загрозу швидкої втрати Лиману.

На його думку, це відбулося завдяки якісним змінам у війську та організації управління військами.

Окремо Бутусов наголошує, що для проведення цієї операції Третій армійський корпус не отримав жодної десантно-штурмової бригади, жодного штурмового полку і ударного з'єднання.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський на пункті управління 3-го армійського корпусу зустрівся з воїнами, які реалізують операцію "Вівальді", зокрема провів зустріч із командиром Андрієм Білецьким.

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