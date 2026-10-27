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Новини Обстріли Харківщини
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Ворог завдав ракетного удару по Ізюму: пошкоджено будинки та автівки. ФОТО

Зранку 27 жовтня 2026 року ворог завдав ракетного удару по Ізюму на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

"Ворог наніс ракетний удар по м. Ізюм. Пошкоджено 8 приватних житлових будинки, гараж і 7 автомобілів", - йдеться у повідомленні.

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Удар рф по Ізюму 27 жовтня

За даними ОВА, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Що передувало?

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обстріл (37663) Ізюм (405) Харківська область (3385) Ізюмський район (293)
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