Ворог завдав ракетного удару по Ізюму: пошкоджено будинки та автівки. ФОТО
Зранку 27 жовтня 2026 року ворог завдав ракетного удару по Ізюму на Харківщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
"Ворог наніс ракетний удар по м. Ізюм. Пошкоджено 8 приватних житлових будинки, гараж і 7 автомобілів", - йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, на щастя, обійшлося без постраждалих.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося про наслідки обстрілів за добу 26-27 жовтня: є загиблі, десятки поранених і руйнування.
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