302 тыс. рашистов уничтожено или ранено беспилотниками Сил обороны с начала года
Индустрия дронов
С начала 2026 года Силы обороны уничтожили или ранили с помощью дронов 302 тыс. российских военнослужащих.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Поражение
- январь — 29 572
- февраль — 26 204
- март — 33 989
- апрель — 33 961
- май — 30 548
- июнь — 27 072
- июль — 30 272
- август — 29 554
- сентябрь — 32 739
- 1–25 октября — 27 829
Все удары зафиксированы
"Каждое попадание зафиксировано на видео в боевой системе DELTA и проверено кластером оборонных инноваций Brave1", — добавили в Минобороны.
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