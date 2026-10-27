302 тыс. рашистов уничтожено или ранено беспилотниками Сил обороны с начала года

Индустрия дронов

С начала 2026 года Силы обороны уничтожили или ранили с помощью дронов 302 тыс. российских военнослужащих.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Поражение

январь — 29 572

февраль — 26 204

март — 33 989

апрель — 33 961

май — 30 548

июнь — 27 072

июль — 30 272

август — 29 554

сентябрь — 32 739

1–25 октября — 27 829

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Все удары зафиксированы

"Каждое попадание зафиксировано на видео в боевой системе DELTA и проверено кластером оборонных инноваций Brave1", — добавили в Минобороны.

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