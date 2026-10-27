РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12755 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российских оккупантов Индустрия дронов
303 1

302 тыс. рашистов уничтожено или ранено беспилотниками Сил обороны с начала года

Индустрия дронов

302 тыс. оккупантов убиты или ранены с начала года дронами

С начала 2026 года Силы обороны уничтожили или ранили с помощью дронов 302 тыс. российских военнослужащих.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Поражение

  • январь — 29 572
  • февраль — 26 204
  • март — 33 989
  • апрель — 33 961
  • май — 30 548
  • июнь — 27 072
  • июль — 30 272
  • август — 29 554
  • сентябрь — 32 739
  • 1–25 октября — 27 829

Смотрите также: Окровавленный рашист сидит возле разорванной взрывом машины после подрыва на мине. ВИДЕО 18+

Все удары зафиксированы

"Каждое попадание зафиксировано на видео в боевой системе DELTA и проверено кластером оборонных инноваций Brave1", — добавили в Минобороны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский оператор дрона выследил российского оккупанта среди густой листвы и уничтожил его точным ударом. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (4627) Минобороны (10154) дроны (8461)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 