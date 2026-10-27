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Новини Знищення російських окупантів Індустрія дронів
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302 тис. рашистів знищено або поранено безпілотниками Сил оборони від початку року

Індустрія дронів

302 тис. окупантів вбито або поранено від початку року дронами

Від початку 2026 року Сили оборони ліквідували або поранили за допомогою дронів 302 тис. російських військових.

Про це повідомила пресслужба Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

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Ураження

  • січень - 29 572
  • лютий - 26 204
  • березень - 33 989
  • квітень - 33 961
  • травень - 30 548
  • червень - 27 072
  • липень - 30 272
  • серпень - 29 554
  • вересень - 32 739
  • 1-25 жовтня - 27 829

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Всі удари зафіксовано

"Кожне влучання зафіксоване на відео в бойовій системі DELTA та верифіковане кластером оборонних інновацій Brave1", - додали у Міноборони.

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