302 тис. рашистів знищено або поранено безпілотниками Сил оборони від початку року

Індустрія дронів

Від початку 2026 року Сили оборони ліквідували або поранили за допомогою дронів 302 тис. російських військових.

Про це повідомила пресслужба Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

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Ураження

січень - 29 572

лютий - 26 204

березень - 33 989

квітень - 33 961

травень - 30 548

червень - 27 072

липень - 30 272

серпень - 29 554

вересень - 32 739

1-25 жовтня - 27 829

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Всі удари зафіксовано

"Кожне влучання зафіксоване на відео в бойовій системі DELTA та верифіковане кластером оборонних інновацій Brave1", - додали у Міноборони.

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