302 тис. рашистів знищено або поранено безпілотниками Сил оборони від початку року
Індустрія дронів
Від початку 2026 року Сили оборони ліквідували або поранили за допомогою дронів 302 тис. російських військових.
Про це повідомила пресслужба Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.
Ураження
- січень - 29 572
- лютий - 26 204
- березень - 33 989
- квітень - 33 961
- травень - 30 548
- червень - 27 072
- липень - 30 272
- серпень - 29 554
- вересень - 32 739
- 1-25 жовтня - 27 829
Всі удари зафіксовано
"Кожне влучання зафіксоване на відео в бойовій системі DELTA та верифіковане кластером оборонних інновацій Brave1", - додали у Міноборони.
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