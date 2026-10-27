В ВР предлагают разрешить бизнесу работать без укрытий во время "желтой" тревоги с согласия работников

Депутаты предлагают разрешить предприятиям работать во время "желтого" уровня воздушной тревоги без укрытия при условии согласия работников.

Об этом сообщил народный депутат от партии "Слуга народа" Игорь Фрис, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Только что сформировали и подали на подпись коллегам из всех депутатских фракций и групп в ВРУ проект постановления ВРУ об обращении к КМУ относительно внесения изменений в постановление правительства, которым устанавливается обязанность для бизнеса обеспечить наличие укрытия при желтом уровне тревоги", — говорится в сообщении.

Что это предусматривает?

Проект постановления предлагает, чтобы бизнес мог работать без укрытия, если на это есть согласие работника.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что украинские предприятия должны до 4 декабря 2026 года обеспечить наличие укрытий или безопасных зон для работников и посетителей. Без выполнения этого требования они не смогут продолжать работу во время объявления желтого уровня воздушной угрозы.

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