У ВР пропонують дозволити бізнесу працювати без укриття під час "жовтої" тривоги за згоди працівників

Нардепи пропонують дозволити бізнесу працювати під час жовтого рівня повітряної тривоги без укриття за умови згоди працівників.

Про це повідомив нардеп "Слуги народу" Ігор Фріс, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Щойно сформували і подали на підпис колегам зі всіх депутатських фракцій і груп у ВРУ проєкт постанови ВРУ про звернення до КМУ щодо внесення змін до постанови уряду, яким встановлюється обовʼязок для бізнесу забезпечити наявність укриття при жовтому рівню тривоги", - йдеться в повідомленні.

Що це передбачає?

Проєкт постанови пропонує, щоб бізнес міг працювати без укриття, якщо на це є згода працівника.

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Що передувало?

Раніше повідодмлялось, що українські підприємства повинні до 4 грудня 2026 року забезпечити наявність укриттів або безпечних просторів для працівників і відвідувачів. Без виконання цієї вимоги вони не зможуть продовжувати роботу під час оголошення жовтого рівня повітряної загрози.

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