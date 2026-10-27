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У ВР пропонують дозволити бізнесу працювати без укриття під час "жовтої" тривоги за згоди працівників

Робота бізнесу під час жовтої тривоги: у Раді пропонують зміни

Нардепи пропонують дозволити бізнесу працювати під час жовтого рівня повітряної тривоги без укриття за умови згоди працівників.

Про це повідомив нардеп "Слуги народу" Ігор Фріс, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Щойно сформували і подали на підпис колегам зі всіх депутатських фракцій і груп у ВРУ проєкт постанови ВРУ про звернення до КМУ щодо внесення змін до постанови уряду, яким встановлюється обовʼязок для бізнесу забезпечити наявність укриття при жовтому рівню тривоги", - йдеться в повідомленні.

Що це передбачає?

Проєкт постанови пропонує, щоб бізнес міг працювати без укриття, якщо на це є згода працівника.

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Що передувало?

  • Раніше повідодмлялось, що українські підприємства повинні до 4 грудня 2026 року забезпечити наявність укриттів або безпечних просторів для працівників і відвідувачів. Без виконання цієї вимоги вони не зможуть продовжувати роботу під час оголошення жовтого рівня повітряної загрози.

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