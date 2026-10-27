Готовили нападение с кислотой на женщину: в Киеве и области задержали троих мужчин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители предотвратили заказное нападение с использованием кислоты на женщину.

Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Так, непосредственный исполнитель был задержан у дверей квартиры потерпевшей за мгновение до нападения.

Еще двух мужчин, причастных к организации преступления, задержали в Киеве. Группа действовала по заказу и могла быть причастна к подготовке других тяжких преступлений.







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22 октября в Вышгороде Киевской области был задержан 21-летний мужчина, который пришел в квартиру 52-летней женщины с заранее подготовленной серной кислотой, которую планировал использовать для причинения ей тяжких телесных повреждений.

В тот же день в Киеве задержали еще двух фигурантов - 37-летнего и 54-летнего жителей столицы, которых следствие считает причастными к организации и подготовке нападения.

Участники группы, по данным следствия, собирали информацию о потерпевшей, изучали ее образ жизни, маршруты передвижения и распорядок дня, а также следили за ней. Для нападения подготовили химическое вещество, испытывали его свойства и спрятали в специально оборудованном тайнике.

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Установлено, что группа могла выполнять заказы третьих лиц за денежное вознаграждение.

Ее участники распределяли роли, привлекали дополнительных исполнителей и готовились к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

В ходе обысков по местам проживания фигурантов изъяли емкость с серной кислотой, автомат АКС-74У, компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи, автомобиль и 156 тысяч долларов.











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Не только это нападение

"Установлено, что деятельность группы не ограничивалась подготовкой нападения на одну потерпевшую, так как имеется информация о причастности ее участников к организации насильственных преступлений и умышленному повреждению имущества, в частности путем поджогов. Также проверяются сведения о подготовке других особо тяжких преступлений по заказу", - говорится в сообщении.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении в покушении на умышленное причинение тяжких телесных повреждений.

Действия двух фигурантов квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, третьего - по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 121 УК Украины.

В отношении всех троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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