Готували напад з кислотою на жінку: у Києві та області затримали трьох чоловіків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці запобігли замовному нападу з кислотою на жінку.

Про це повідомили у Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, було затримано безпосереднього виконавця біля дверей квартири потерпілої за мить до нападу.

Ще двох чоловіків, причетних до організації злочину, затримали в Києві. Група діяла на замовлення та могла бути причетна до підготовки інших тяжких злочинів.







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Подробиці злочину

22 жовтня у Вишгороді на Київщині було затримано 21-річного чоловіка, який прийшов до квартири 52-річної жінки із заздалегідь підготовленою сульфатною кислотою, яку планував використати для заподіяння їй тяжких тілесних ушкоджень.

Того ж дня в Києві затримали ще двох фігурантів - 37-річного та 54-річного жителів столиці, яких слідство вважає причетними до організації та підготовки нападу.

Учасники групи, за даними слідства, збирали інформацію про потерпілу, вивчали її спосіб життя, маршрути пересування та розпорядок дня, а також стежили за нею. Для нападу підготували хімічну речовину, випробовували її властивості та сховали у спеціально облаштованому схроні.

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Встановлено, що група могла виконувати замовлення третіх осіб за грошову винагороду.

Її учасники розподіляли ролі, залучали додаткових виконавців і готувалися до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів вилучили ємність із сульфатною кислотою, автомат АКС-74У, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи, автомобіль та 156 тисяч доларів.











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Не лише цей напад

"Встановлено, що діяльність групи не обмежувалася підготовкою нападу на одну потерпілу, так наявна інформація про причетність її учасників до організації насильницьких злочинів і умисного пошкодження майна, зокрема шляхом підпалів. Також перевіряються відомості щодо підготовки інших особливо тяжких злочинів на замовлення", - йдеться в повідомленні.

Наразі затриманим повідомлено про підозру в замаху на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

Дії двох фігурантів кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, третього - за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 121 КК України.

Усім трьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою без права внесення застави.

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