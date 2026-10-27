Порошенко представил план мира через силу: укрепить ВСУ, истощить военную машину РФ и привлечь миротворцев

Петр Порошенко в видеообращении подробно изложил свой план "мира силой", состоящий из шести пунктов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

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"Мы должны остановить эту войну так, чтобы наши дети унаследовали от нас защищенную страну и свободу выбирать свое будущее", - говорит пятый президент.

"Украина сегодня нуждается в мире. Не в 100-тысячном раунде переговоров, не в мирных саммитах с семейными фото, а в реальных алгоритмах, шагах, которые позволят остановить войну. Наша команда знает, как обеспечить мир. Мы это сделали в 2014–2015 годах, даже вопреки желанию Путина", – напомнил Порошенко.

"Что заставит Россию остановиться? И кто будет контролировать выполнение договоренностей? И что произойдет, если она снова нарушит эти договоренности? В нашем плане шесть пунктов. Первый - укрепить Украину, чтобы укрепить ее переговорную позицию. Слабые на переговоры не ходят. За столом переговоров имеет значение, что стоит за твоими словами. За нашими должны стоять обеспеченные Силы обороны, производство, работающее на нужды фронта, в том числе совместное производство с партнерами, и это важно. Государство, которое своевременно выполняет свои обязательства перед военными и их семьями", – отмечает Порошенко.

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"Это должно быть отражено в военном бюджете, а не в популистско-пиарном предвыборном документе, который не укрепляет Вооруженные Силы Украины и не приближает нас к миру, а наоборот способствует коррупции, что приводит к ослаблению государства. С таким бюджетом войну не остановить. Ведь нам нужно перейти на военные рельсы, дать оборонной промышленности долгосрочные заказы, финансирование и возможность быстро масштабировать производство и наращивать выпуск. Инвестировать в технологии, которые спасают жизни наших людей и укрепляют нашу мощь. Беспилотные системы, защита от дронов, связь, роботизация, ПДТР. Сильная армия дает дипломатии шанс добиться мира, который страна сможет защитить. Ведь сильная армия – это и есть дипломатия", – убежден Порошенко.

Второй пункт плана – ослабить способность России вести войну. "Российская военная машина имеет вполне конкретные потребности. Компоненты, поставки, финансирование. Наша с вами задача – последовательно лишать ее этих возможностей. Законные удары по ключевым военным целям должны сочетаться с перекрытием технологических и финансовых каналов, питающих агрессию. Результат должен измеряться просто. Сколько оружия не было изготовлено, не доехало до фронта, сколько ракет не смогли изготовить, сколько времени и ресурсов враг вынужден тратить на восстановление. Средства должны идти не на фейковые "розовые" компании, а на наши "Нептуны" и Storm Shadow партнеров, которые поражают цели уже сейчас", - говорит Порошенко.

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"Третий пункт – сорвать путинский расчет на время. Путин надеется, что он измотает Украину, измотает Европу и дождется, пока наши общества устанут, поссорятся, отвернутся друг от друга. Но усталость от Украины сейчас есть только у одного человека. И мы должны сделать так, чтобы каждый следующий год разрушал этот расчет Путина. И для этого нужны долгосрочные оборонные договоры с европейцами. Совместные предприятия, совместные разработки, производственные линии, на которые уже выделены деньги. Заказы на годы вперед, а не блокирование совместного производства с партнерами и в Украине, и в Европе с коррупционной целью. Путин должен открыть отчет и увидеть, что пока он воевал, Украина получила новые оборонные производства, Европа нарастила выпуск оружия. Наши армии стали сильнее, а связи - крепче. Результатом должна стать Украина, глубоко встроенная и интегрированная в оборону Европы", - объясняет Порошенко.

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Четвертый пункт – сделать продолжение войны невыгодным. "Санкции должны работать как понятный механизм с четкими условиями. Продолжаешь агрессию – получаешь новые ограничения. Выполняешь договоренности — можешь рассчитывать на поэтапное ослабление определенных санкций. Нарушаешь - ограничения возвращаются. И все эти условия нужно согласовать заранее, чтобы после очередного российского нарушения мир снова не начинал многомесячную дискуссию о том, стоит ли как-то реагировать", - говорит лидер оппозиции.

"Одновременно мы должны создать для партнеров долгосрочный интерес в безопасности Украины. В частности, через инвестиционное участие, модернизацию нашей газотранспортной системы, развитие ее новых энергетических возможностей и сохранение украинского стратегического контроля. Когда здесь работают их предприятия, вложены их деньги и развивается совместная инфраструктура, безопасность Украины становится частью их повседневного экономического интереса", – объясняет Порошенко.

"Пятый пункт. Обеспечить контроль за прекращением огня и неизбежные последствия за его нарушение. Мы должны остановить огонь по линии разграничения, и в договоренностях нельзя оставлять пустой важнейший пункт: а что будет, если Россия снова откроет огонь? Лучшим гарантом является будущее членство Украины в НАТО. Это реально. И не верьте тем, кто говорит, что этого никогда не будет. А до этого мы предлагаем международную миротворческую миссию с четким мандатом Совета Безопасности ООН. С присутствием на местах, спутниковым наблюдением, техническими средствами контроля и надежной фиксацией нарушений. Еще до начала перемирия у нас должно быть определено, кто устанавливает факт нарушения, кто определяет ответственного, сколько времени занимает проверка и какие меры принимаются после нее. Россия должна знать последствия еще до того, как отдаст приказ стрелять. А украинцы должны знать, кто и как будет действовать для их защиты", – объясняет Порошенко.

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"И, наконец , шестой пункт – репарации и восстановление страны, в которой точно хочется жить. Россия должна платить за нанесенные разрушения, и для этого нужен международный механизм репараций, в том числе благодаря и за счет замороженных российских активов. Наш план восстановления начинается с людей, с нас с вами. Мы, в первую очередь, должны сделать все, чтобы украинцы вернулись домой. И этот план должен смотреть в будущее. Не восстанавливать старую экономику, а построить новую, постиндустриальную, современную, европейскую, технологичную Украину. Со современной энергетикой, которую сложнее разрушить, защищенной инфраструктурой, образованием, открывающим возможности, городами, в которых человек после ранения может свободно передвигаться, работать и, в конце концов, жить", – говорит лидер "Евросолидарности".