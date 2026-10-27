Украина и Европа должны участвовать во всех мирных переговорах, - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина и Европа должны участвовать в любых переговорах о прекращении российско-украинской войны. Он назвал опасными встречи, на которых будущее суверенных государств обсуждается без их участия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет LRT.

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По словам литовского президента, обсуждение будущего Украины без ее представителей неприемлемо. Он также подчеркнул, что Европа не должна оставаться в стороне от переговорного процесса.

"На самом деле такие форматы очень опасны. Во-первых, недопустимо, что Европа не участвует в этих переговорах, что Украину даже не приглашают на такие встречи. Действительно недопустимо, когда дела суверенного государства обсуждаются за его спиной", — заявил Науседа.

Мирное соглашение нельзя навязывать Украине

Президент Литвы подчеркнул, что условия мирного соглашения нельзя навязывать Украине. Решения о будущем государства должны приниматься на равных условиях.

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"Необходимо обеспечить участие Украины и Европы в любых обсуждениях относительно будущего Украины — а особенно в мирных переговорах, — ведь именно государство или Европейский Союз в целом первыми почувствуют на себе последствия этого мирного соглашения", — подчеркнул литовский президент.

Что этому предшествовало?

В администрации Дональда Трампа рассчитывают в ближайшее время начать трехсторонний диалог с целью прекращения российско-украинской войны, отмечая, что подготовка к нему находится на завершающем этапе.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что предстоящая встреча представителей Украины, США и России в ноябре станет шагом к переговорам на уровне лидеров. Среди возможных тем переговоров в ноябре — прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и на море, возобновление полноценного экспорта зерна и дальнейший обмен пленными.

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