Украина и Европа должны участвовать во всех мирных переговорах, - Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина и Европа должны участвовать в любых переговорах о прекращении российско-украинской войны. Он назвал опасными встречи, на которых будущее суверенных государств обсуждается без их участия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет LRT.
По словам литовского президента, обсуждение будущего Украины без ее представителей неприемлемо. Он также подчеркнул, что Европа не должна оставаться в стороне от переговорного процесса.
"На самом деле такие форматы очень опасны. Во-первых, недопустимо, что Европа не участвует в этих переговорах, что Украину даже не приглашают на такие встречи. Действительно недопустимо, когда дела суверенного государства обсуждаются за его спиной", — заявил Науседа.
Мирное соглашение нельзя навязывать Украине
Президент Литвы подчеркнул, что условия мирного соглашения нельзя навязывать Украине. Решения о будущем государства должны приниматься на равных условиях.
"Необходимо обеспечить участие Украины и Европы в любых обсуждениях относительно будущего Украины — а особенно в мирных переговорах, — ведь именно государство или Европейский Союз в целом первыми почувствуют на себе последствия этого мирного соглашения", — подчеркнул литовский президент.
Что этому предшествовало?
В администрации Дональда Трампа рассчитывают в ближайшее время начать трехсторонний диалог с целью прекращения российско-украинской войны, отмечая, что подготовка к нему находится на завершающем этапе.
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что предстоящая встреча представителей Украины, США и России в ноябре станет шагом к переговорам на уровне лидеров. Среди возможных тем переговоров в ноябре — прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и на море, возобновление полноценного экспорта зерна и дальнейший обмен пленными.
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