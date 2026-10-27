Україна та Європа мають брати участь у всіх мирних переговорах, - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Україна та Європа повинні брати участь у будь-яких переговорах щодо припинення російсько-української війни. Він назвав небезпечними зустрічі, на яких майбутнє суверенних держав обговорюють без їхньої участі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LRT.

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За словами литовського президента, обговорення майбутнього України без її представників є неприйнятним. Він також наголосив, що Європа не повинна залишатися осторонь переговорного процесу.

"Насправді такі формати є дуже небезпечними. По-перше, неприйнятно, що Європа не бере участі в цих переговорах, що Україну навіть не запрошують на такі зустрічі. Дійсно неприйнятно, коли справи суверенної держави обговорюються за її спиною", - заявив Науседа.

Мирну угоду не можна нав’язувати Україні

Президент Литви підкреслив, що умови мирної угоди не можуть нав’язувати Україні. Рішення щодо майбутнього держави мають ухвалюватися на рівних засадах.

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"Необхідно забезпечити участь України та Європи в будь-яких обговореннях щодо майбутнього України - а особливо в мирних переговорах, - адже саме держава або Європейський Союз у цілому першими відчуватимуть на собі наслідки цієї мирної угоди", - наголосив литовський президент.

Що передувало?

В адміністрації Дональда Трампа розраховують найближчим часом запустити тристоронній діалог задля припинення російсько-української війни, зазначаючи, що підготовка до нього перебуває на завершальному етапі.

Президент України Володимир Зеленський очікує, що майбутня зустріч представників України, США та Росії в листопаді стане кроком до переговорів на рівні лідерів. Серед можливих тем перемовин у листопаді - припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та на морі, відновлення повноцінного експорту зерна й подальший обмін полоненими.

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