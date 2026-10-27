Пилоты 41-й ОМБр ликвидировали группу рашистов во время обустройства блиндажа в лесу в Купянском районе. ВИДЕО
На Купянском направлении операторы беспилотников 41-й отдельной механизированной бригады ликвидировали группу российских оккупантов, которые обустраивали блиндаж в лесу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчики открыто рыли укрытие, даже не пытаясь замаскировать свои позиции.
Заметив противника, бойцы батальона беспилотных систем 41-й ОМБр нанесли удары дронами по месту проведения работ.
В результате атаки группа оккупантов была ликвидирована, а недостроенный блиндаж стал для них могилой.
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