Пілоти 41-ї ОМБр ліквідували групу рашистів під час облаштування бліндажа в лісі на Куп’янщині. ВIДЕО

На Куп’янському напрямку оператори безпілотників 41-ї окремої механізованої бригади ліквідували групу російських окупантів, які облаштовували бліндаж у лісі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбники відкрито копали укриття, навіть не намагаючись замаскувати свої позиції.

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Помітивши противника, бійці батальйону безпілотних систем 41-ї ОМБр завдали ударів дронами по місцю проведення робіт.

Унаслідок атаки групу окупантів було ліквідовано, а недобудований бліндаж став для них могилою.

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