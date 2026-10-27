Тіла 18 ліквідованих окупантів валяються серед бур’янів після штурмів на Харківщині. ВIДЕО
Українські військові зафіксували тіла 18 російських окупантів, ліквідованих унаслідок штурмових дій у Харківській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідні кадри аеророзвідки оприлюднили воїни батальйону безпілотних систем "Рубака" 77-ї окремої аеромобільної бригади.
На відеозаписі, знятому з українського розвідувального безпілотника, зафіксовано тіла російських військовослужбовців, які залишилися на полі бою після штурмових дій.
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