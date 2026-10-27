Тела 18 уничтоженных оккупантов валяются среди сорняков после штурмов в Харьковской области
Украинские военные зафиксировали тела 18 российских оккупантов, уничтоженных в ходе штурмовых операций в Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие кадры аэроразведки обнародовали бойцы батальона беспилотных систем "Рубака" 77-й отдельной аэромобильной бригады.
На видеозаписи, снятой с украинского разведывательного беспилотника, запечатлены тела российских военнослужащих, оставшиеся на поле боя после штурмовых действий.
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