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Новости Бои на Харьковском направлении
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Тела 18 уничтоженных оккупантов валяются среди сорняков после штурмов в Харьковской области

Украинские военные зафиксировали тела 18 российских оккупантов, уничтоженных в ходе штурмовых операций в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие кадры аэроразведки обнародовали бойцы батальона беспилотных систем "Рубака" 77-й отдельной аэромобильной бригады.

На видеозаписи, снятой с украинского разведывательного беспилотника, запечатлены тела российских военнослужащих, оставшиеся на поле боя после штурмовых действий.

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Автор: 

армия РФ (24553) уничтожение (11082) 77 ОАБ (75)
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