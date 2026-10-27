Фермеры Молдовы угрожают протестами из-за возможной отмены ограничений на украинское зерно

Молдавские аграрии готовятся к протестам 29–30 октября, если парламент не продлит ограничения на импорт зерновых и масличных культур из Украины. Фермеры опасаются, что отмена лицензирования приведет к росту поставок украинской продукции и падению цен на внутреннем рынке.

Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на молдавскую ассоциацию "Сила фермеров", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По информации ассоциации, аграрии в нескольких районах Молдовы уже определили места и время проведения протестов. К акциям планируют привлечь сельскохозяйственную технику.

Причиной недовольства стало отсутствие решения парламента о продлении механизма лицензирования импорта украинского зерна. Срок действия действующих ограничений истекает 31 октября.

"Любой законодательный вакуум, даже на несколько дней, может нанести серьезный ущерб производителям зерновых и масличных культур в Молдове из-за наплыва дешевой продукции из Украины", - заявили в ассоциации.

Читайте также: Мадяр не против транзита украинского зерна через Венгрию

Молдавские фермеры утверждают, что из-за трудностей с экспортом через Чёрное море украинские производители вынуждены продавать зерно по ценам ниже себестоимости. По их мнению, увеличение импорта может привести к падению закупочных цен в Молдове.

В то же время эти утверждения отражают позицию молдавских аграриев.

Ранее, 22 октября, три аграрные ассоциации Молдовы предупредили власти о возможных протестах, если до 30 октября не будут приняты решения по поддержке сельхозпроизводителей.

Помимо продления лицензирования импорта из Украины, фермеры требуют возврата акциза на дизельное топливо и введения прямых финансовых выплат.

Напомним, 26 августа правительство Молдовы поддержало временное лицензирование импорта зерновых и масличных культур до 31 октября 2026 года. Действующий механизм не предусматривает автоматического продления ограничений, поэтому аграрии требуют нового решения парламента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В октябре Украина экспортировала лишь половину ожидаемого объема агропродукции