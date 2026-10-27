Фермери Молдови погрожують протестами через можливе скасування обмежень на українське зерно

Молдовські аграрії готуються до протестів 29–30 жовтня, якщо парламент не продовжить обмеження на імпорт зернових та олійних культур з України. Фермери побоюються, що скасування ліцензування призведе до зростання поставок української продукції та падіння цін на внутрішньому ринку.

Про це повідомляє NewsMaker з посиланням на молдовську асоціацію "Сила фермерів", передає Цензор.НЕТ.

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За інформацією асоціації, аграрії в кількох районах Молдови вже визначили місця та час проведення протестів. До акцій планують залучити сільськогосподарську техніку.

Причиною невдоволення стала відсутність рішення парламенту щодо продовження механізму ліцензування імпорту українського зерна. Термін дії чинних обмежень завершується 31 жовтня.

"Будь-який законодавчий вакуум, навіть на кілька днів, може завдати серйозної шкоди виробникам зернових та олійних культур у Молдові через наплив дешевої продукції з України", – заявили в асоціації.

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Молдовські фермери стверджують, що через труднощі з експортом через Чорне море українські виробники змушені продавати зерно за цінами, нижчими від собівартості. На їхню думку, збільшення імпорту може спричинити падіння закупівельних цін у Молдові.

Водночас ці твердження є позицією молдовських аграріїв.

Раніше, 22 жовтня, три аграрні асоціації Молдови попередили владу про можливі протести, якщо до 30 жовтня не буде ухвалено рішень щодо підтримки сільгоспвиробників.

Окрім продовження ліцензування імпорту з України, фермери вимагають повернення акцизу на дизельне пальне та запровадження прямих фінансових виплат.

Нагадаємо, 26 серпня уряд Молдови підтримав тимчасове ліцензування імпорту зернових та олійних культур до 31 жовтня 2026 року. Чинний механізм не передбачає автоматичного продовження обмежень, тому аграрії вимагають нового рішення парламенту.

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