Война против Украины будет продолжаться и имеет тенденцию к обострению, - Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что ситуация вокруг Украины имеет тенденцию к обострению.
Об этом он сообщил африканским СМИ, передает Цензор.НЕТ.
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"Поэтому эта война будет продолжаться и, я бы даже сказал, имеет тенденцию к обострению", - отметил министр страны-оккупанта.
Беседа с Путиным
- Ранее стало известно, что лидеры Финляндии и Норвегии провели беседу с диктатором Путиным.
- Переговоры с Путиным были проведены по согласованию с Украиной.
- Это первый непосредственный контакт Путина с европейскими лидерами высшего уровня, поддерживающими Киев, с тех пор как президент Франции Эммануэль Макрон общался с российским лидером Путиным в июле прошлого года.
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