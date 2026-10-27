Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что ситуация вокруг Украины имеет тенденцию к обострению.

Об этом он сообщил африканским СМИ, передает Цензор.НЕТ.

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"Поэтому эта война будет продолжаться и, я бы даже сказал, имеет тенденцию к обострению", - отметил министр страны-оккупанта.

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Беседа с Путиным

Ранее стало известно, что лидеры Финляндии и Норвегии провели беседу с диктатором Путиным.

Переговоры с Путиным были проведены по согласованию с Украиной.

Это первый непосредственный контакт Путина с европейскими лидерами высшего уровня, поддерживающими Киев, с тех пор как президент Франции Эммануэль Макрон общался с российским лидером Путиным в июле прошлого года.

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