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Новости Заявления Лаврова об Украине
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Война против Украины будет продолжаться и имеет тенденцию к обострению, - Лавров

Лавров пригрозил, что война против Украины будет обостряться

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что ситуация вокруг Украины имеет тенденцию к обострению.

Об этом он сообщил африканским СМИ, передает Цензор.НЕТ.

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"Поэтому эта война будет продолжаться и, я бы даже сказал, имеет тенденцию к обострению", - отметил министр страны-оккупанта.

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Беседа с Путиным

  • Ранее стало известно, что лидеры Финляндии и Норвегии провели беседу с диктатором Путиным.
  • Переговоры с Путиным были проведены по согласованию с Украиной.
  • Это первый непосредственный контакт Путина с европейскими лидерами высшего уровня, поддерживающими Киев, с тех пор как президент Франции Эммануэль Макрон общался с российским лидером Путиным в июле прошлого года.

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Автор: 

Лавров Сергей (2222) россия (90113)
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Топ комментарии
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побачимо що ти скажеш коли вашому трампові імпічмент вгатять.
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27.10.2026 17:23 Ответить
+6
Відповідь на дзвінок Стубба
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27.10.2026 17:24 Ответить
+6
Рашисти замітно підбадьорилися коли Тромб перейшов на їхній бік а Україна перестала палити рашистські НПЗ і енергетику. Да ще й знову переговорщики з Європи вистроїлися до Ху'йла в чергу заглянуть йому в глаз. Ну тепер дякуйте цим тварюкам за продовження війни ще на кілька років.
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27.10.2026 17:26 Ответить

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