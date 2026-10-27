Війна проти України триватиме і має "тенденцію до загострення", - Лавров

Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що ситуація навколо України має тенденцію до загострення.

Про це він сказав африканським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Тому ця війна триватиме і, я б навіть сказав, має тенденцію до загострення", - зазначив міністр країни-окупанта.

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Розмова з Путіним

Раніше стало відомо, що лідери Фінляндії та Норвегії провели розмову з диктатором Путіним.

Переговори з Путіним було проведено за погодженням з Україною.

Це перший безпосередній контакт Путіна з європейськими лідерами найвищого рівня, які підтримують Київ, відтоді як президент Франції Емманюель Макрон спілкувався з російським Путіним у липні минулого року.

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