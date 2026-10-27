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Новини Заяви Лаврова про Україну
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Війна проти України триватиме і має "тенденцію до загострення", - Лавров

Лавров пригрозив, що війна проти України загострюватиметься

Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що ситуація навколо України має тенденцію до загострення.

Про це він сказав африканським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Тому ця війна триватиме і, я б навіть сказав, має тенденцію до загострення", - зазначив міністр країни-окупанта.

Також читайте: Путін у розмові зі Стуббом та Стере: Для миру в Україні потрібно враховувати інтереси РФ

Розмова з Путіним

  • Раніше стало відомо, що лідери Фінляндії та Норвегії провели розмову з диктатором Путіним.
  • Переговори з Путіним було проведено за погодженням з Україною.
  • Це перший безпосередній контакт Путіна з європейськими лідерами найвищого рівня, які підтримують Київ, відтоді як президент Франції Емманюель Макрон спілкувався з російським Путіним у липні минулого року.

Також дивіться: Ніякого припинення вогню для проведення виборів в Україні не буде, - Лавров. ВIДЕО

Автор: 

Лавров Сергій (1488) росія (48410)
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Топ коментарі
+6
побачимо що ти скажеш коли вашому трампові імпічмент вгатять.
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27.10.2026 17:23 Відповісти
+6
Відповідь на дзвінок Стубба
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27.10.2026 17:24 Відповісти
+6
Рашисти замітно підбадьорилися коли Тромб перейшов на їхній бік а Україна перестала палити рашистські НПЗ і енергетику. Да ще й знову переговорщики з Європи вистроїлися до Ху'йла в чергу заглянуть йому в глаз. Ну тепер дякуйте цим тварюкам за продовження війни ще на кілька років.
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27.10.2026 17:26 Відповісти

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