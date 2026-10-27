Війна проти України триватиме і має "тенденцію до загострення", - Лавров
Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що ситуація навколо України має тенденцію до загострення.
Про це він сказав африканським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Тому ця війна триватиме і, я б навіть сказав, має тенденцію до загострення", - зазначив міністр країни-окупанта.
Розмова з Путіним
- Раніше стало відомо, що лідери Фінляндії та Норвегії провели розмову з диктатором Путіним.
- Переговори з Путіним було проведено за погодженням з Україною.
- Це перший безпосередній контакт Путіна з європейськими лідерами найвищого рівня, які підтримують Київ, відтоді як президент Франції Емманюель Макрон спілкувався з російським Путіним у липні минулого року.
Топ коментарі
+6 Дід Степан
показати весь коментар27.10.2026 17:23 Відповісти Посилання
+6 Валентин Коваль #620706
показати весь коментар27.10.2026 17:24 Відповісти Посилання
+6 Андрей Суров #581126
показати весь коментар27.10.2026 17:26 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль