Россия вывозит украинских пленных из оккупированной Макеевки в колонии в Тамбовской области и Сибири, - СМИ

Российские оккупанты продолжают вывозить украинских военнопленных и гражданских политзаключенных из исправительной колонии № 32 во временно оккупированной Макеевке Донецкой области. Часть заключенных уже перевели в колонии в Тамбовской области РФ, остальных этапировали значительно дальше от Украины.

Об этом сообщают "Новости Донбасса", передает Цензор.НЕТ.

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По информации издания, часть украинских политзаключенных и лиц, осужденных по уголовным статьям, перевезли в исправительную колонию строгого режима №1 в Тамбове. Там их содержат вместе с российскими осужденными.

Другую группу этапировали в колонию строгого режима №5 в Моршанске Тамбовской области.

Несколько украинских политзаключенных до сих пор остаются в Макеевской колонии и ожидают перевода в Россию. Куда именно их отправят, пока неизвестно.

В то же время около 100–120 осужденных, находящихся в колонии-поселении при учреждении № 32, останутся в Макеевке на зимний период.

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Украинского военнопленного вывезли чуть ли не в Монголию

Этапирование из Макеевской колонии началось еще в августе 2026 года. Первыми в Россию вывезли пятерых украинских военнослужащих и одного гражданского политзаключенного.

В частности, стало известно о местонахождении украинского военнопленного Виталия Чмиля, которого этапировали в середине августа.

Сначала его содержали в следственном изоляторе Красноярска, а затем перевели в колонию строгого режима №1 в городе Кызыл Республики Тыва, недалеко от российско-монгольской границы.

Сообщить родственникам о своем местонахождении военнопленный смог благодаря помощи российских волонтеров.

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Часть пленных находится в неволе до девяти лет

По данным журналистов, в Макеевской колонии № 32 содержались около 35 украинских политзаключенных и военнослужащих. Среди них были пятеро военных, внесенных в списки на обмен.

Большинство заключенных провели в российском плену уже 7–9 лет. Оккупационные власти приговорили их по обвинениям в "шпионаже", "терроризме" и "экстремизме" к 10–17 годам лишения свободы.

Одной из причин перевода администрация колонии называла невозможность обеспечить надлежащие условия содержания зимой. В частности, речь шла о нехватке средств на уголь для отопления и перебоях с водо- и электроснабжением.

Также перевод связывают с изменениями в российском законодательстве относительно мест отбывания наказания по статьям о терроризме и экстремизме.

В освободившихся помещениях Макеевской колонии уже проводят переоборудование и устанавливают камеры видеонаблюдения.

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