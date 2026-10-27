Россия вывозит украинских пленных из оккупированной Макеевки в колонии в Тамбовской области и Сибири, - СМИ
Российские оккупанты продолжают вывозить украинских военнопленных и гражданских политзаключенных из исправительной колонии № 32 во временно оккупированной Макеевке Донецкой области. Часть заключенных уже перевели в колонии в Тамбовской области РФ, остальных этапировали значительно дальше от Украины.
Об этом сообщают "Новости Донбасса", передает Цензор.НЕТ.
По информации издания, часть украинских политзаключенных и лиц, осужденных по уголовным статьям, перевезли в исправительную колонию строгого режима №1 в Тамбове. Там их содержат вместе с российскими осужденными.
Другую группу этапировали в колонию строгого режима №5 в Моршанске Тамбовской области.
Несколько украинских политзаключенных до сих пор остаются в Макеевской колонии и ожидают перевода в Россию. Куда именно их отправят, пока неизвестно.
В то же время около 100–120 осужденных, находящихся в колонии-поселении при учреждении № 32, останутся в Макеевке на зимний период.
Украинского военнопленного вывезли чуть ли не в Монголию
Этапирование из Макеевской колонии началось еще в августе 2026 года. Первыми в Россию вывезли пятерых украинских военнослужащих и одного гражданского политзаключенного.
В частности, стало известно о местонахождении украинского военнопленного Виталия Чмиля, которого этапировали в середине августа.
Сначала его содержали в следственном изоляторе Красноярска, а затем перевели в колонию строгого режима №1 в городе Кызыл Республики Тыва, недалеко от российско-монгольской границы.
Сообщить родственникам о своем местонахождении военнопленный смог благодаря помощи российских волонтеров.
Часть пленных находится в неволе до девяти лет
По данным журналистов, в Макеевской колонии № 32 содержались около 35 украинских политзаключенных и военнослужащих. Среди них были пятеро военных, внесенных в списки на обмен.
Большинство заключенных провели в российском плену уже 7–9 лет. Оккупационные власти приговорили их по обвинениям в "шпионаже", "терроризме" и "экстремизме" к 10–17 годам лишения свободы.
Одной из причин перевода администрация колонии называла невозможность обеспечить надлежащие условия содержания зимой. В частности, речь шла о нехватке средств на уголь для отопления и перебоях с водо- и электроснабжением.
Также перевод связывают с изменениями в российском законодательстве относительно мест отбывания наказания по статьям о терроризме и экстремизме.
В освободившихся помещениях Макеевской колонии уже проводят переоборудование и устанавливают камеры видеонаблюдения.
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