Росія вивозить українських полонених із окупованої Макіївки до колоній у Тамбовській області та Сибіру, - ЗМІ

Російські окупанти продовжують вивозити українських військовополонених і цивільних політв'язнів із виправної колонії №32 у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області. Частину ув'язнених уже перевели до колоній у Тамбовській області РФ, інших етапували значно далі від України.

Про це повідомляють "Новини Донбасу", передає Цензор.НЕТ.

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За інформацією видання, частину українських політв'язнів та осіб, засуджених за кримінальними статтями, перевезли до виправної колонії суворого режиму №1 у Тамбові. Там їх утримують разом із російськими засудженими.

Іншу групу етапували до колонії суворого режиму №5 у Моршанську Тамбовської області.

Кілька українських політв'язнів досі залишаються в Макіївській колонії та очікують на переведення до Росії. Куди саме їх відправлять, наразі невідомо.

Водночас близько 100–120 засуджених, які перебувають у колонії-поселенні при установі №32, залишаться в Макіївці на зимовий період.

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Українського військовополоненого вивезли майже до Монголії

Етапування з Макіївської колонії розпочалося ще в серпні 2026 року. Першими до Росії вивезли п'ятьох українських військовослужбовців та одного цивільного політв'язня.

Зокрема, стало відомо про місцеперебування українського військовополоненого Віталія Чміля, якого етапували в середині серпня.

Спочатку його утримували в слідчому ізоляторі Красноярська, а згодом перевели до колонії суворого режиму №1 у місті Кизил Республіки Тива, неподалік російсько-монгольського кордону.

Повідомити родичам про своє місцеперебування військовополонений зміг завдяки допомозі російських волонтерів.

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Частина полонених перебуває в неволі до дев'яти років

За даними журналістів, у Макіївській колонії №32 утримували близько 35 українських політв'язнів і військовослужбовців. Серед них були п'ятеро військових, внесених до списків на обмін.

Більшість ув'язнених провели в російській неволі вже 7–9 років. Окупаційна влада засудила їх за звинуваченнями у "шпигунстві", "тероризмі" та "екстремізмі" до 10–17 років позбавлення волі.

Однією з причин етапування адміністрація колонії називала неможливість забезпечити належні умови утримання взимку. Зокрема, йшлося про нестачу коштів на вугілля для опалення та перебої з водо- й електропостачанням.

Також переведення пов'язують зі змінами в російському законодавстві щодо місць відбування покарання за статтями про тероризм та екстремізм.

У звільнених приміщеннях Макіївської колонії вже проводять переобладнання та встановлюють камери відеоспостереження.

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