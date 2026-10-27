Российские спутники помогают хуситам наносить точные удары по Саудовской Аравии, - AP

Российские разведывательные спутники помогают поддерживаемым Ираном хуситам и шиитским вооружённым группировкам в Ираке наносить более точные удары по нефтяной и военной инфраструктуре Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

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Удары по нефтепроводу и авиабазе

По данным агентства, 10 сентября несколько дронов из Ирака поразили три ключевые насосные станции важнейшего нефтепровода Саудовской Аравии "Восток - Запад" и сразу прервали подачу нефти.

Протяженность трубопровода - 1200 километров, он служит для королевства альтернативным путем экспорта, пока Иран атакует судоходство в Ормузском проливе.

Примерно через неделю авиабаза имени короля Фахда в Таифе подверглась удару нескольких снарядов, выпущенных хуситами. Помимо ангаров, по сообщению Минобороны Италии, был поврежден итальянский Eurofighter Typhoon.

AP отмечает, что попали именно в итальянский самолет, а не в саудовские, которые стояли на той же базе. По мнению собеседника агентства, это свидетельствует о "высококвалифицированной разведывательной поддержке", которой у хуситов и иранцев нет.

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Что было зафиксировано?

Частная геопространственная разведывательная компания AURORAH Geosignal Intelligence, базирующаяся в Женеве, проанализировала 40 ракетных и дронных атак хуситов и иракских группировок на Саудовскую Аравию с 1 июля по 19 октября. В каждом случае, по данным компании, над районами за несколько дней до и после ударов кружили российские правительственные и военные спутники.

"Мы обнаружили 100-процентное совпадение между активностью спутников и ударами", - заявил основатель AURORAH Наваф Обайд.

По его словам, с июля компания зафиксировала 11 российских спутников серии "Космос-2600", сосредоточенных над тремя участками трубопровода.

Количество пролетов увеличивалось за неделю до атак и в часы вокруг ударов, что указывает на разведку до и после. В течение 72-часового периода до и после обоих ударов (по насосным станциям и по базе в Таифе) компания зафиксировала на 50% больше российских спутников над целями по сравнению с июлем.

По словам Обайда, компания обнаружила 72 российских разведывательных спутника из более чем 11 тысяч аппаратов на орбите, отследила их траектории и маневры и сопоставила их с военной активностью на земле. Реальной передачи разведданных в Иран или его союзникам компания не перехватывала. Она установила лишь закономерность в расположении спутников.

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Трое чиновников, в том числе представитель Саудовской Аравии и высокопоставленный хусит, а также частный аналитик разведки рассказали AP, что хуситы и другие союзники Ирана пользовались российскими разведданными, а также возможностями Китая. По информации агентства, иранские советники на местах анализировали эти данные и передавали их союзникам.

Один из саудовских чиновников, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что данные расследований указывают: российские спутники помогали хуситам и иракским группировкам наносить удары по уязвимым целям, в частности по насосным станциям.

По его словам, спутники также помогали иранским ударам в марте по авиабазе "Принц Султан", где был сильно поврежден американский самолет наблюдения, и по подразделению ЦРУ на территории посольства США в Эр-Рияде. В ракетах и дронах хуситов, по его словам, обнаружили российские и китайские компоненты.

Заместитель министра иностранных дел Саудовской Аравии по вопросам публичной дипломатии Райед Кримли на прошлой неделе заявил журналистам, что Иран и хуситы получают разведданные от "элементов в России и Китае, иногда даже коммерческих".

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Помощь хуситам в войне в Йемене

По данным AP, российские спутниковые разведданные также помогали хуситам в боях против оппонентов, которых поддерживает Саудовская Аравия, в гражданской войне в Йемене.

По словам Обайды, AURORAH зафиксировала конфигурации спутников над целями во время удара хуситов 15 октября по президентскому дворцу в Адене и командному центру коалиции под руководством Саудовской Аравии, а также во время удара по центру вербовки в провинции Шабва, где погибли 75 новобранцев.

Высокопоставленный лидер хуситов, пожелавший остаться анонимным, рассказал AP, что иранские советники в Йемене предоставляют повстанцам данные на основе российской спутниковой разведки для наведения на цели. Он также добавил, что иранцы передали хуситам более сложное оборудование, в частности системы управления дронами и системы, помогающие ракетам обходить ПВО.

По его словам, оборудование разработали иранцы, которые купили его на коммерческом рынке или получили от России и Китая, но знали ли эти страны о его использовании в Йемене, ему неизвестно.

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