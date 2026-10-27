Російські супутники допомагають хуситам завдавати точних ударів по Саудівській Аравії, - AP

Російські розвідувальні супутники допомагають підтримуваним Іраном хуситам і шиїтським збройним угрупованням в Іраку завдавати точніших ударів по нафтовій та військовій інфраструктурі Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Associated Press, передає Цензор.НЕТ.

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Удари по нафтопроводу та авіабазі

За даними агентства, 10 вересня кілька дронів з Іраку вразили три ключові насосні станції найважливішого нафтопроводу Саудівської Аравії "Схід — Захід" і одразу перервали подачу нафти.

Довжина трубопроводу — 1200 кілометрів, він слугує для королівства альтернативним шляхом експорту, поки Іран атакує судноплавство в Ормузькій протоці.

Приблизно через тиждень авіабаза імені короля Фахда в Таїфі зазнала удару кількох снарядів, випущених хуситами. Окрім ангарів, за повідомленням Міноборони Італії, було пошкоджено італійський Eurofighter Typhoon.

AP зазначає, що влучили саме в італійський літак, а не в саудівські, які стояли на тій же базі. На думку співрозмовника агентства, це свідчить про "висококваліфіковану розвідувальну підтримку", якої в хуситів та іранців немає.

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Що зафіксували?

Приватна геопросторова розвідувальна компанія AURORAH Geosignal Intelligence, що базується в Женеві, проаналізувала 40 ракетних і дронових атак хуситів та іракських угруповань на Саудівську Аравію з 1 липня до 19 жовтня. У кожному випадку, за даними фірми, над районами за кілька днів до і після ударів кружляли російські урядові й військові супутники.

"Ми виявили 100-відсотковий збіг між активністю супутників та ударами", — заявив засновник AURORAH Наваф Обайд.

За його словами, з липня фірма зафіксувала 11 російських супутників серії "Космос-2600", зосереджених над трьома ділянками трубопроводу.

Кількість прольотів зростала в тижні перед атаками й у години навколо ударів, що вказує на розвідку до та після. Під час 72-годинного періоду до й після обох ударів (по насосних станціях і по базі в Таїфі) компанія зафіксувала на 50% більше російських супутників над цілями порівняно з липнем.

За словами Обайда, фірма виявила 72 російські розвідувальні супутники з понад 11 тисяч апаратів на орбіті, відстежила їхні траєкторії й маневри та порівняла їх з військовою активністю на землі. Реальної передачі розвідданих до Ірану чи його союзників фірма не перехоплювала. Вона встановила лише закономірність у розташуванні супутників.

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Троє посадовців, зокрема представник Саудівської Аравії та високопоставлений хусит, а також приватний аналітик розвідки розповіли AP, що хусити та інші союзники Ірану користувалися російськими розвідданими, а також можливостями Китаю. За інформацією агентства, іранські радники на місцях аналізували ці дані й передавали їх союзникам.

Один із саудівських посадовців, який говорив анонімно, розповів, що дані розслідувань вказують: російські супутники допомагали хуситам та іракським угрупованням бити по чутливих цілях, зокрема по насосних станціях.

За його словами, супутники також допомагали іранським ударам у березні по авіабазі "Принц Султан", де було сильно пошкоджено американський літак спостереження, і по підрозділу ЦРУ на території посольства США в Ер-Ріяді. У ракетах і дронах хуситів, за його словами, знайшли російські й китайські компоненти.

Заступник міністра закордонних справ Саудівської Аравії з публічної дипломатії Райєд Крімлі минулого тижня заявив журналістам, що Іран і хусити отримують розвіддані від "елементів у Росії та Китаї, іноді навіть комерційних".

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Допомога хуситам у війні в Ємені

За даними AP, російські супутникові розвіддані також допомагали хуситам у боях проти опонентів, яких підтримує Саудівська Аравія, у громадянській війні в Ємені.

За словами Обайда, AURORAH зафіксувала конфігурації супутників над цілями під час удару хуситів 15 жовтня по президентському палацу в Адені й командному центру коаліції під проводом Саудівської Аравії, а також під час удару по центру рекрутингу в провінції Шабва, де загинули 75 новобранців.

Високопоставлений лідер хуситів, який говорив анонімно, розповів AP, що іранські радники в Ємені надають повстанцям дані на основі російської супутникової розвідки для наведення на цілі. Він також додав, що іранці передали хуситам складніше обладнання, зокрема системи керування дронами та системи, що допомагають ракетам обходити ППО.

За його словами, обладнання розробили іранці, яке купили на комерційному ринку або отримали від Росії й Китаю, але чи знали ці країни про його використання в Ємені, йому невідомо.

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