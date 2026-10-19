Російський військовий супутник наблизився на 26 метрів до апарата, який передає розвіддані Україні

Російський військовий супутник "Космос-2612" здійснив серію маневрів поблизу фінсько-американського радіолокаційного супутника X36 компанії ICEYE, яка надає Україні супутникові знімки для військових потреб. За оцінкою фахівця з космічної тематики Георгія Тришкіна, 19 жовтня відстань між апаратами скоротилася до 26 метрів, що створює ризик зіткнення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема й "Коммерсант" та The Moscow Times.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Російський супутник наблизився до X36 на небезпечну відстань

За даними американської компанії LeoLabs і нідерландського дослідника супутників Марко Лангбрука, 17 жовтня відстань між російським "Космосом-2612" та апаратом X36 становила від одного до п'яти кілометрів.

Протягом наступних двох днів російський супутник продовжив маневрувати поблизу X36. За оцінкою Тришкіна, до 19 жовтня дистанція між ними скоротилася до 26 метрів.

"Будь-яке зближення апаратів на орбіті менш ніж на один кілометр вважається екстремальним, а тут вони ще й літають у неузгодженому тандемі", – зазначив експерт.

За його спостереженнями, відносна швидкість "Космоса-2612" щодо X36 знизилася практично до нуля. Це означає, що апарати рухаються майже з однаковою швидкістю, зберігаючи небезпечну близькість.

Також читайте: РФ використовує близько 200 супутників у війні проти України, - Міноборони

Росія може намагатися скоротити термін роботи супутника

Тришкін припускає, що такі маневри можуть бути способом впливу на інший космічний апарат без безпосереднього фізичного контакту.

Зокрема, оператор супутника, до якого небезпечно наближається інший апарат, може бути змушений частіше коригувати його орбіту, щоб уникнути зіткнення.

Кожен такий маневр потребує витрат палива. Внаслідок цього запаси пального супутника можуть вичерпатися швидше, що скоротить термін його експлуатації.

На думку експерта, йдеться про можливу демонстрацію нового способу протидії супутникам на орбіті – шляхом примушування їх до додаткових маневрів.

Водночас безпосередніх доказів того, що саме виснаження запасів палива X36 є метою російського апарата, не наведено.

Читайте: Російські супутники "Купол" роками спричиняли масові збої GPS над усією Європою, - NYT

Експерт RAND попередив про ризик зіткнення

Військовий експерт дослідницького центру RAND Corporation Майкл Бонерт назвав маневри російського супутника демонстрацією сили та "космічним булінгом".

Він застеріг, що небезпечне зближення двох апаратів може мати наслідки не лише для їхніх операторів, а й для інших користувачів навколоземного простору.

У разі зіткнення утвориться космічне сміття, уламки якого можуть пошкодити інші супутники. За несприятливого розвитку подій це здатне спричинити ланцюгову реакцію зіткнень, відому як ефект Кесслера.

За словами Бонерта, такий сценарій може зробити окремі орбіти непридатними для використання на тривалий час.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генерал Бундесверу: Росія планує вивести ядерну зброю в космос

Російські супутники вже наближалися до X36

Це не перший випадок підозрілої активності російських космічних апаратів поблизу супутника компанії ICEYE. У травні до X36 наблизилися одразу чотири російські супутники. Тоді компанія ICEYE була змушена скоригувати орбіту свого апарата.

ICEYE спеціалізується на радіолокаційному супутниковому спостереженні. Її технології дають змогу отримувати зображення земної поверхні незалежно від часу доби та хмарності. Дані компанії використовуються, зокрема, для забезпечення українських військових розвідувальною інформацією.

Читайте також: Супутники РФ в інтересах Ірану проводять зйомку стратегічних об’єктів США на Близькому Сході, - Зеленський