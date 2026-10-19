Российский военный спутник приблизился на 26 метров к аппарату, передающему разведданные Украине

Российский военный спутник "Космос-2612" совершил серию маневров вблизи финско-американского радиолокационного спутника X36 компании ICEYE, которая предоставляет Украине спутниковые снимки для военных нужд. По оценке специалиста по космической тематике Георгия Тришкина, 19 октября расстояние между аппаратами сократилось до 26 метров, что создает риск столкновения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности "Коммерсант" и The Moscow Times.

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Российский спутник приблизился к X36 на опасное расстояние

По данным американской компании LeoLabs и нидерландского исследователя спутников Марко Лангбрука, 17 октября расстояние между российским "Космосом-2612" и аппаратом X36 составляло от одного до пяти километров.

В течение следующих двух дней российский спутник продолжал маневрировать вблизи X36. По оценке Тришкина, к 19 октября расстояние между ними сократилось до 26 метров.

"Любое сближение аппаратов на орбите менее чем на один километр считается экстремальным, а здесь они еще и летают в несогласованном тандеме", - отметил эксперт.

По его наблюдениям, относительная скорость "Космоса-2612" по отношению к X36 снизилась практически до нуля. Это означает, что аппараты движутся почти с одинаковой скоростью, сохраняя опасную близость.

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Россия может пытаться сократить срок работы спутника

Тришкин предполагает, что такие маневры могут быть способом воздействия на другой космический аппарат без непосредственного физического контакта.

В частности, оператор спутника, к которому опасно приближается другой аппарат, может быть вынужден чаще корректировать его орбиту, чтобы избежать столкновения.

Каждый такой маневр требует расхода топлива. В результате запасы топлива спутника могут иссякнуть быстрее, что сократит срок его эксплуатации.

По мнению эксперта, речь идет о возможной демонстрации нового способа противодействия спутникам на орбите — путем принуждения их к дополнительным маневрам.

В то же время прямых доказательств того, что именно истощение запасов топлива X36 является целью российского аппарата, не приведено.

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Эксперт RAND предупредил о риске столкновения

Военный эксперт исследовательского центра RAND Corporation Майкл Бонерт назвал маневры российского спутника демонстрацией силы и "космическим буллингом".

Он предупредил, что опасное сближение двух аппаратов может иметь последствия не только для их операторов, но и для других пользователей околоземного пространства.

В случае столкновения образуется космический мусор, обломки которого могут повредить другие спутники. При неблагоприятном развитии событий это может вызвать цепную реакцию столкновений, известную как эффект Кесслера.

По словам Бонерта, такой сценарий может сделать отдельные орбиты непригодными для использования на длительный срок.

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Российские спутники уже приближались к X36

Это не первый случай подозрительной активности российских космических аппаратов вблизи спутника компании ICEYE. Вмае к X36 приблизились сразу четыре российских спутника. Тогда компания ICEYE была вынуждена скорректировать орбиту своего аппарата.

ICEYE специализируется на радиолокационном спутниковом наблюдении. Ее технологии позволяют получать изображения земной поверхности независимо от времени суток и облачности. Данные компании используются, в частности, для обеспечения украинских военных разведывательной информацией.

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