Арахамия не подтвердил переговоры Украины, США и России в Абу-Даби 4 ноября, - СМИ

Украина пока не подтвердила проведение трехсторонних переговоров с США и Россией в Абу-Даби 4 ноября, о которых заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Окончательная дата встречи пока не согласована.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ТСН со ссылкой на заявления украинских представителей.

Арахамия объяснил, чего ожидают стороны

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина пока не может подтвердить проведение встречи именно 4 ноября.

По его словам, стороны продолжают согласовывать дату и ожидают подтверждения от американской делегации, выступающей посредником в переговорах.

"Стороны все еще определяются с датой проведения и ждут подтверждения от американской делегации, которая выступает посредником в этих переговорах", - отметил Арахамия.

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Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин также не подтвердил дату переговоров.

"Давайте дождемся хотя бы конца октября. Еще рано делать заявления", - сказал он журналистам во вторник, 27 октября.