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Новости Трехсторонние переговоры в ОАЭ
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Арахамия не подтвердил переговоры Украины, США и России в Абу-Даби 4 ноября, - СМИ

Давид Арахамия о дате переговоров Украины, США и России

Украина пока не подтвердила проведение трехсторонних переговоров с США и Россией в Абу-Даби 4 ноября, о которых заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Окончательная дата встречи пока не согласована.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ТСН со ссылкой на заявления украинских представителей.

Арахамия объяснил, чего ожидают стороны

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина пока не может подтвердить проведение встречи именно 4 ноября.

По его словам, стороны продолжают согласовывать дату и ожидают подтверждения от американской делегации, выступающей посредником в переговорах.

"Стороны все еще определяются с датой проведения и ждут подтверждения от американской делегации, которая выступает посредником в этих переговорах", - отметил Арахамия.

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В администрации Зеленского призвали не торопиться с заявлениями

Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин также не подтвердил дату переговоров.

"Давайте дождемся хотя бы конца октября. Еще рано делать заявления", - сказал он журналистам во вторник, 27 октября.

Автор: 

ОАЭ (286) россия (90113) США (30843) Туск Дональд (1008) Арахамия Давид (1040) переговоры с Россией (1587)
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Топ комментарии
+13
хто цей гамадріл та яке воно має до цього відношення?
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27.10.2026 21:03 Ответить
+5
А хіба оте аброхамія, уже на посаді речника з МЗС чи з прес-служби оманського?? Мало що воно прогундосить, витріщивши очі, неначе йому щось вставили, туди де нижче копчика??
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27.10.2026 21:06 Ответить
+3
В мене збочена мрія відправити хоч раз цю свиту Умєров, Арахманії, Буданов і Ко. На переговори в Китай. Ото де було б шоу 😸
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27.10.2026 21:06 Ответить

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