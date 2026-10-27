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Арахамія не підтвердив переговори України, США та Росії в Абу-Дабі 4 листопада, - ЗМІ

Давид Арахамія про дату переговорів України, США та Росії

Україна поки не підтвердила проведення тристоронніх переговорів зі США та Росією в Абу-Дабі 4 листопада, про які заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Остаточна дата зустрічі ще не узгоджена.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише ТСН з посиланням на заяви українських представників.

Арахамія пояснив, чого чекають сторони

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україна поки не може підтвердити проведення зустрічі саме 4 листопада.

За його словами, сторони продовжують узгоджувати дату та очікують на підтвердження від американської делегації, яка виступає посередником у переговорах.

"Сторони все ще визначаються з датою проведення і чекають підтвердження від американської делегації, яка є посередником в цих перемовинах", — зазначив Арахамія.

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У Зеленського закликали не поспішати з оголошеннями

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин також не підтвердив дату переговорів.

"Давайте дочекаємось хоча б кінця жовтня. Ще зарано робити оголошення", — сказав він журналістам у вівторок, 27 жовтня.

Автор: 

ОАЕ (272) росія (48410) США (23024) Туск Дональд (749) Арахамія Давид (1088) переговори з Росією (1716)
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Топ коментарі
+4
хто цей гамадріл та яке воно має до цього відношення?
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27.10.2026 21:03 Відповісти
+2
А хіба оте аброхамія, уже на посаді речника з МЗС чи з прес-служби оманського?? Мало що воно прогундосить, витріщивши очі, неначе йому щось вставили, туди де нижче копчика??
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27.10.2026 21:06 Відповісти
+1
В мене збочена мрія відправити хоч раз цю свиту Умєров, Арахманії, Буданов і Ко. На переговори в Китай. Ото де було б шоу 😸
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27.10.2026 21:06 Відповісти

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