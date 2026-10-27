Арахамія не підтвердив переговори України, США та Росії в Абу-Дабі 4 листопада, - ЗМІ

Україна поки не підтвердила проведення тристоронніх переговорів зі США та Росією в Абу-Дабі 4 листопада, про які заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Остаточна дата зустрічі ще не узгоджена.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише ТСН з посиланням на заяви українських представників.

Арахамія пояснив, чого чекають сторони

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україна поки не може підтвердити проведення зустрічі саме 4 листопада.

За його словами, сторони продовжують узгоджувати дату та очікують на підтвердження від американської делегації, яка виступає посередником у переговорах.

"Сторони все ще визначаються з датою проведення і чекають підтвердження від американської делегації, яка є посередником в цих перемовинах", — зазначив Арахамія.

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У Зеленського закликали не поспішати з оголошеннями

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин також не підтвердив дату переговорів.

"Давайте дочекаємось хоча б кінця жовтня. Ще зарано робити оголошення", — сказав він журналістам у вівторок, 27 жовтня.