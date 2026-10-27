Трамп рассматривает возможность снятия санкций с инвестиционного фонда России - "чёрной кассы" Путина, - NYT

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность отмены санкций в отношении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), возглавляемого Кириллом Дмитриевым и который в США называли "кошельком" российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

По данным издания, Россия настаивает на этом шаге в рамках более широких переговоров об участии фонда в поставках российского дизельного топлива в США. О рассмотрении ранее не сообщалось.

Американский чиновник, высказавшийся анонимно из-за деликатности переговоров, подтвердил, что администрация рассматривает заявление фонда об отмене санкций в соответствии с установленными процедурами.

По его словам, это делается для того, чтобы "улучшить отношения между США и Россией и помочь положить конец войне". Он назвал главу фонда Дмитриева "полезным посланником" для американских переговорщиков.

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По данным NYT, Минфин США считает, что фонд уже имеет все разрешения на операции с дизельным топливом после решения от 9 октября о приостановке санкций в отношении российского дизельного топлива.

В то же время ведомство проходит обычную процедуру рассмотрения заявлений фонда, которая предусматривает доказательство того, что причины введения санкций больше не действуют, рассказали собеседники газеты.

Роль фонда в дизельном соглашении

Фонд сыграл ведущую роль в реализации дизельной сделки Трампа, помогая организовать первые поставки российского дизельного топлива в США, заявлял российский вице-премьер Александр Новак. По его словам, три танкера с российским дизельным топливом вышли в США в этом месяце "при значительной поддержке" РФПИ.

По данным собеседников NYT, дизельное топливо отправили без оплаты со стороны американских покупателей. Один из танкеров, Agioi Fanendes, должен был прибыть в США 7 ноября, вышел из Приморска 23 октября. По данным Kpler и TankerTrackers.com, он недавно изменил пункт назначения с Нью-Йорка на "for orders", то есть еще не получил указаний по разгрузке.

Выступая на конференции в Москве 16 октября, Дмитриев заявил, что дизельное соглашение входит в число "конкретных примеров", которые убеждают американцев в том, что "санкции принципиально, философски ошибочны". Он также сказал, что фонд готов обрабатывать американские платежи за российский дизель, несмотря на "море санкционных ограничений".

По данным собеседников издания, Дмитриев не упомянул, что одновременно просит снять санкции с собственного фонда: РФПИ предложил выступить посредником в продаже дизельного топлива в США и в то же время просил смягчить санкции против себя.

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Почему это важно

Как отмечает NYT, снятие санкций с фонда, располагающего миллиардными инвестициями, стало бы существенным отходом от многолетней политики США по применению экономического давления на Россию. Администрация Байдена ввела санкции против РФПИ через несколько дней после вторжения России в Украину в 2022 году. В Минфине тогда назвали его "чёрной кассой" Путина, "символизирующей более широкую клептократию России".

Бывший представитель Совбеза США Эрик Грин заявил, что снятие санкций стало бы "действительно сильным сигналом" об отказе от прежней позиции не ослаблять экономические санкции до урегулирования ситуации в Украине. По его словам, фонд попал под санкции одним из первых, поскольку его доступ к западной финансовой системе мог помочь России финансировать войну.

В команде Трампа считают, что деловые договоренности с Путиным могут помочь положить конец войне, показав, что США готовы строить с Москвой новые отношения. Критики, в частности часть республиканцев, считают, что Трамп просто предоставляет Путину экономические выгоды, не оказывая на него давления с целью завершения войны.

По данным NYT, Дмитриев остается главным собеседником американской стороны: его основные контакты - спецпосланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Во время переговоров в Санкт-Петербурге на прошлой неделе Уиткофф сказал, что "наш Минфин теперь работает с вами отдельно".

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