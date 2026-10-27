Трамп розглядає зняття санкцій із інвестиційного фонду Росії – "чорної каси" Путіна, - NYT

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа вивчає можливість скасування санкцій із Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), який очолює Кирило Дмитрієв і який у США називали "гаманцем" російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на поінформовані джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

За даними видання, Росія наполягає на цьому кроці в межах ширших перемовин про участь фонду в поставках російського дизельного пального до США. Про розгляд раніше не повідомлялося.

Американський посадовець, який говорив анонімно через чутливість переговорів, підтвердив, що адміністрація оцінює заяву фонду про скасування санкцій за встановленими процедурами.

За його словами, це робиться, щоб "покращити відносини США та Росії й допомогти закінчити війну". Він назвав голову фонду Дмитрієва "корисним посланцем" для американських переговірників.

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За даними NYT, Мінфін США вважає, що фонд уже має всі дозволи для операцій з дизелем після рішення від 9 жовтня про призупинення санкцій щодо російського дизеля.

Водночас відомство проходить звичайну процедуру розгляду заяв фонду, яка передбачає доведення того, що причини запровадження санкцій більше не діють, розповіли співрозмовники газети.

Роль фонду в дизельній угоді

Фонд зіграв провідну роль у реалізації дизельної угоди Трампа, допомігши організувати перші поставки російського дизеля до США, заявляв російський віцепрем'єр Олександр Новак. За його словами, три танкери з російським дизелем вийшли до США цього місяця "за значної підтримки" РФПІ.

За даними співрозмовників NYT, дизель відправили без оплати з боку американських покупців. Один із танкерів, Agioi Fanendes, мав прибути до США 7 листопада, вийшов із Приморська 23 жовтня. За даними Kpler і TankerTrackers.com, він нещодавно змінив пункт призначення з Нью-Йорка на "for orders", тобто ще не отримав вказівок щодо розвантаження.

Виступаючи на конференції в Москві 16 жовтня, Дмитрієв заявив, що дизельна угода входить до "конкретних прикладів", які переконують американців, що "санкції принципово, філософськи хибні". Він також сказав, що фонд готовий обробляти американські платежі за російський дизель попри "море санкційних обмежень".

За даними співрозмовників видання, Дмитрієв не згадав, що одночасно просить зняти санкції з власного фонду: РФПІ запропонував бути посередником у продажу дизеля до США й водночас просив пом'якшити санкції проти себе.

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Чому це важливо

Як зазначає NYT, зняття санкцій із фонду, який має мільярдні інвестиції, стало б суттєвим відходом від багаторічної політики США з використання економічного тиску на Росію. Адміністрація Байдена запровадила санкції проти РФПІ за кілька днів після вторгнення Росії в Україну 2022 року. У Мінфіні тоді назвали його "чорною касою" Путіна, що "символізує ширшу клептократію Росії".

Колишній представник Радбезу США Ерік Грін заявив, що зняття санкцій було б "справді сильним сигналом" про відмову від колишньої позиції не послаблювати економічні санкції до врегулювання в Україні. За його словами, під санкції фонд потрапив одним із перших, бо його доступ до західної фінсистеми міг допомогти Росії фінансувати війну.

У команді Трампа вважають, що ділові домовленості з Путіним можуть допомогти закінчити війну, показавши, що США готові будувати з Москвою нові відносини. Критики, зокрема частина республіканців, вважають, що Трамп просто віддає Путіну економічні вигоди, не тиснучи на нього для завершення війни.

За даними NYT, Дмитрієв залишається головним співрозмовником американської сторони: його основні контакти — спецпосланець Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер. Під час переговорів у Санкт-Петербурзі минулого тижня Віткофф сказав, що "наш Мінфін тепер працює з вами окремо".

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